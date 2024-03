(Beyrouth) Une enquête de l’ONU, consultée jeudi par l’AFP, indique qu’il n’y avait pas d’échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise au moment où un char israélien a fait feu le 13 octobre, tuant un reporter de l’agence Reuters et blessant six autres journalistes, dont deux de l’AFP.

Agence France-Presse

Selon les conclusions de l’enquête de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, remise aux autorités libanaises et israéliennes, « l’armée israélienne a tiré deux obus de 120 mm de char Merkava » ce jour-là en direction des journalistes.

Elle souligne qu’il « n’y avait pas d’échanges de tirs à travers la Ligne bleue », qui marque la frontière entre le Liban et Israël, à ce moment, estimant que la raison des frappes visant les journalistes n’est pas connue.

« Les tirs contre des civils, en l’occurrence des journalistes clairement identifiables, constituent une violation de la résolution 1701 […] et du droit international », selon le rapport.

L’enquête indique que des échanges de tirs de part et d’autre de la Ligne bleue ont été signalés avant la frappe contre les journalistes.

Issam Abdallah avait été tué et six autres journalistes blessés, dont dont deux de l’AFP, Dylan Collins et Christina Assi qui a dû subir une amputation de la jambe droite.

PHOTO ISSAM ABDALLAH, ARCHIVES REUTERS Issam Abdallah

Les reporters étaient partis couvrir dans le sud du Liban les affrontements transfrontaliers quotidiens depuis le 8 octobre entre l’armée israélienne d’une part et le mouvement islamiste libanais Hezbollah et d’autres groupes armés d’autre part.

Le Hezbollah dit agir en soutien au Hamas palestinien, dont l’attaque sans précédent le 7 octobre en Israël a déclenché une guerre avec Israël dans la bande de Gaza.

L’enquête de l’AFP, menée avec le collectif britannique d’experts et d’enquêteurs indépendants Airwars, avait conclu début décembre qu’un obus de char de 120 mm stabilisé par des ailettes, exclusivement utilisé par l’armée israélienne dans la région, était à l’origine de la frappe.

Deux autres investigations menées séparément par les organisations de défense des droits de la personne Human Rights Watch (HRW) et Amnistie internationale ont désigné toutes deux également « des frappes israéliennes ».

Début mars, une analyse menée pour Reuters par le laboratoire de l’Organisation néerlandaise de recherche scientifique appliquée (TNO) avait conclu que le char israélien, dont deux tirs d’obus ont tué Issam Abdallah, avait probablement ouvert le feu dans un deuxième temps sur le groupe, avec une mitrailleuse lourde.

L’armée israélienne a nié le 8 mars viser « délibérément » des journalistes.

Elle a affirmé que ses chars et canons d’artillerie avaient ouvert le feu le 13 octobre en riposte à des tirs de missiles antichars, de roquettes et de mortier du Hezbollah « afin d’éliminer la menace », ajoutant que l’enquête sur ce drame se poursuivait.