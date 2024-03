PHOTO OHAD ZWIGENBERG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Jérusalem) Le président américain Joe Biden, qui a critiqué la conduite de la guerre à Gaza, « a tort », a déclaré le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, dans une interview dimanche au journal Politico.

Agence France-Presse

Le président américain a dit samedi que Benyamin Nétanyahou « faisait plus de mal que de bien à Israël » par sa conduite de la guerre à Gaza.

« Je ne sais pas exactement ce que le président voulait dire, mais s’il entendait par là que je mène une politique personnelle contre le souhait de la majorité des Israéliens, et que je vais contre les intérêts d’Israël, alors il a tort sur les deux points », a estimé M. Nétanyahou.

« Premièrement, je ne mène pas une politique privée, c’est une politique soutenue par une majorité écrasante d’Israéliens. Ils soutiennent l’action que nous avons entreprise pour détruire les bataillons terroristes du Hamas », a poursuivi M. Nétanyahou.

« Ils soutiennent aussi ma position selon laquelle nous devons catégoriquement rejeter la tentative de nous imposer un État palestinien », a-t-il ajouté, alors que la solution à deux États est poussée internationalement.

« Les Israéliens comprennent que sinon, nous aurons une répétition du massacre du 7 octobre, ce qui nuira à Israël, aux Palestiniens, à la paix au Moyen-Orient », a déclaré M. Nétanyahou.

« Donc, dire que ma politique est personnelle et que je ne suis pas soutenu par les Israéliens, c’est faux », a-t-il asséné, répétant que « la vaste majorité des Israéliens est unie comme jamais auparavant, et comprend ce qui est important pour Israël ».

Le président américain, de plus en plus frustré par son allié israélien, et critiqué dans les rangs de ses électeurs démocrates pour son soutien jusque là indéfectible à la politique menée par Israël, a eu des mots inhabituellement durs samedi pour M. Nétanyahou.

« Il a le droit de défendre Israël, le droit de continuer à attaquer le Hamas. Mais il faut, il faut, il faut qu’il fasse plus attention aux vies innocentes perdues à cause des actions entreprises », a réclamé le président américain dans un entretien avec la chaîne MSNBC, en ajoutant : « À mon avis, il fait plus de mal que de bien à Israël ».

Jeudi, après un discours au Congrès, des micros avaient capté une conversation informelle dans laquelle M. Biden déclarait, à propos de la nécessité d’augmenter l’aide humanitaire à Gaza : « Il va bien falloir qu’il se le rentre dans la tête ».

La guerre a été déclenchée par une attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre qui a fait quelque 1160 morts, essentiellement civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres officiels.

L’opération militaire israélienne de représailles à Gaza a fait 31 045 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.