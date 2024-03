(Dubaï) Un missile tiré depuis le Yémen a touché un navire de commerce dans le golfe d’Aden mercredi et l’équipage a fait état d’au moins deux morts et six blessés, a affirmé un responsable américain.

Agence France-Presse

Le missile a causé des « dégâts importants » au navire battant pavillon de la Barbade et appartenant à des intérêts libériens, a déclaré ce responsable, ajoutant que son « équipage a fait état d’au moins deux morts et de six blessés dans ses rangs et a abandonné le navire ».

« Le navire a été abandonné par l’équipage », plus personne aux commandes, selon l’agence de sécurité maritime UKMTO.

UKMTO a indiqué plus tôt que le vraquier avait été « touché et avait subi des dommages », sans donner de détails sur l’attaque.

Le navire a « été la cible d’une frappe et a subi des dommages », a indiqué de son côté la société de sécurité maritime britannique Ambrey, après avoir signalé dans un premier temps une explosion à proximité du vraquier, alors qu’il se trouvait à 57 milles nautiques (105 km) au sud-ouest de la ville yéménite d’Aden.

Selon Ambrey, « des opérations de sauvetage sont en cours, avec une partie de l’équipage déjà dans les canots de sauvetage ».

L’agence UKMTO, dirigée par la marine britannique, a fait état d’une intervention des « forces de la coalition ».

Les États-Unis ont mis en place en décembre une force multinationale au large du Yémen chargée de protéger les navires commerciaux contre les attaques des rebelles yéménites houthis.

Ces insurgés proches de l’Iran ciblent depuis novembre les navires en mer Rouge et dans le golfe d’Aden qu’ils estiment liés à Israël, disant agir en solidarité avec les Palestiniens dans le contexte de la guerre dans la bande de Gaza déclenchée en octobre.

Leurs attaques ont contraint de nombreux armateurs à suspendre le passage par ces importantes voies de navigation. Selon le Fonds monétaire international, le transport maritime de conteneurs par la mer Rouge a chuté de près de 30 % sur un an. Avant la guerre, entre 12 et 15 % du trafic mondial transitait par cet axe, selon l’Union européenne.

La mise en place par les États-Unis d’une coalition multinationale et les frappes menées, parfois avec l’aide du Royaume-Uni, contre les positions des houthis au Yémen ne sont pas parvenus à stopper les attaques des rebelles yéménites, qui visent désormais aussi les navires américains et britanniques.

UKMTO avait rapporté plus tôt mercredi qu’un navire commercial avait été contacté par « une entité se présentant comme la marine yéménite l’ordonnant de changer de cap ». Selon Ambrey, il s’agit du vraquier américain.

Mardi, l’armée américaine a affirmé avoir abattu un missile et trois drones des rebelles yéménites qui visaient un destroyer de l’US Navy en mer Rouge.

La veille, les houthis avaient attaqué un porte-conteneurs de l’armateur italo-suisse MSC, en affirmant qu’il s’agissait d’un « navire israélien ».