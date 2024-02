« Un garde-côte américain, déployé dans la zone de responsabilité du Commandement central des États-Unis (CENTCOM), a saisi des armes conventionnelles et d’autres armes létales provenant d’Iran et destinées aux zones du Yémen contrôlées par les houthis à bord d’un navire en mer d’Arabie le 28 janvier », a indiqué le CENTCOM dans un message posté sur le réseau social X.

PHOTO VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Dubaï) L’armée américaine a affirmé jeudi avoir intercepté fin janvier une cargaison d’armes provenant d’Iran et destinée aux rebelles houthis au Yémen, qui multiplient les attaques contre les navires en mer Rouge.

Agence France-Presse

« Un garde-côte américain, déployé dans la zone de responsabilité du Commandement central des États-Unis (CENTCOM), a saisi des armes conventionnelles et d’autres armes létales provenant d’Iran et destinées aux zones du Yémen contrôlées par les houthis à bord d’un navire en mer d’Arabie le 28 janvier », a indiqué le CENTCOM dans un message posté sur le réseau social X.

Selon lui, la cargaison comprenait « plus de 200 paquets contenant des composants de missiles balistiques à moyenne portée, des explosifs, des composants de drones, des équipements militaires de communication et de réseau, des assemblages de lanceurs de missiles guidés antichars et d’autres composants militaires ».

« Il s’agit là d’un nouvel exemple de l’activité malveillante de l’Iran dans la région », a souligné le commandant du CENTCOM, Michael Erik Kurilla, ajoutant que la fourniture d’armes aux rebelles houthis était une « violation directe du droit international » et portait atteinte à « la sécurité de la navigation internationale et la libre circulation de la marchandise ».

Depuis la mi-novembre, ces insurgés soutenus par Téhéran multiplient les attaques contre les navires en mer Rouge et dans le golfe d’Aden qu’ils estiment liés à Israël. Les houthis affirment agir en « solidarité » avec les Palestiniens de la bande de Gaza, où Israël est en guerre contre le mouvement islamiste Hamas après l’attaque sans précédent de ce dernier le 7 octobre sur le sol israélien.

Les attaques des rebelles yéménites ont contraint de nombreux armateurs à suspendre le passage par cette zone où transite 12 % du commerce mondial.

Premier allié d’Israël, Washington a mis en place en décembre une coalition multinationale, afin de « protéger » le trafic maritime sans parvenir à faire cesser les attaques.

Depuis la mi-janvier, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené plusieurs frappes contre les positions des rebelles, lesquels ont désigné aussi les navires américains et britanniques comme des « cibles légitimes ».