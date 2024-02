Rafah est le principal point d’entrée de l’aide humanitaire depuis l’Égypte, contrôlée par Israël et insuffisante pour répondre aux besoins d’une population menacée en plein hiver par la famine et les épidémies.

Israël bombarde le sud de Gaza et promet une opération « puissante » à Rafah

De nouvelles frappes israéliennes meurtrières ont visé jeudi le sud de la bande de Gaza, où Israël a promis de mener une « puissante » opération terrestre dans la ville surpeuplée de Rafah malgré les pressions internationales qui se multiplient.

Adel ZAANOUN avec Emmanuel DUPARCQ à Jérusalem Agence France-Presse

Après plus de quatre mois de guerre contre le Hamas à travers le territoire palestinien assiégé, le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, veut maintenant détruire le « dernier bastion » du mouvement islamiste à Rafah, devenue l’ultime refuge pour des centaines de milliers de civils qui ont fui les combats.

Pendant que les pays médiateurs poursuivent au Caire leurs négociations en vue d’une trêve, les appels se multiplient à travers le monde face aux conséquences potentiellement dévastatrices d’une telle opération.

Après notamment l’ONU et les États-Unis, principal allié d’Israël qui réclame des « garanties » pour la sécurité des civils, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont mis en garde jeudi Israël contre une opération « catastrophique » à Rafah.

« Il n’y a tout simplement nulle part où aller » pour les civils bloqués contre la frontière fermée avec l’Égypte, ont souligné ces trois pays.

Paysage « apocalyptique »

« Nous combattrons jusqu’à la victoire complète, ce qui implique une action puissante à Rafah, et ce, après avoir permis à la population civile de quitter les zones de combat », avait déclaré mercredi le premier ministre.

Environ 1,4 million de personnes, selon l’ONU, soit plus de la moitié de la population de Gaza, dont beaucoup déplacées à plusieurs reprises, s’entassent à présent à Rafah, transformée en un gigantesque campement, dans l’angoisse de l’offensive annoncée.

Rafah est en outre le principal point d’entrée de l’aide humanitaire depuis l’Égypte, contrôlée par Israël et insuffisante pour répondre aux besoins d’une population menacée par la famine et les épidémies.

Jeudi, de nouveaux bombardements ont visé Khan Younès, une grande ville à quelques kilomètres au nord de Rafah, transformée en champ de ruines.

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un bilan de 87 morts en 24 heures dans le territoire, ajoutant que des bombardements sur l’hôpital Nasser de Khan Younès avaient fait un mort et plusieurs blessés.

Des milliers de civils s’étaient réfugiés dans cet hôpital, le plus grand du sud de la bande de Gaza, assiégé par les chars israéliens, où les médecins décrivent une situation désespérée.

La plupart des déplacés ont fui ces derniers jours, répondant à un ordre d’évacuation de l’armée, pour se retrouver « sans endroit où aller », dans un « paysage apocalyptique » où les bombardements « font partie de la vie quotidienne », a déclaré jeudi Médecins sans Frontières, dont une équipe continue à travailler dans l’hôpital.

« Nous avons peur »

« Mon mari et mon fils Mohammad sont partis mercredi avec des milliers de personnes mais je ne sais pas ce qu’ils sont devenus, nous avons perdu le contact », a raconté à l’AFP une déplacée à l’hôpital Nasser, Jamila Zidane.

« Nous avons peur », confie cette femme de 43 ans, restée dans l’hôpital avec ses six filles. « Depuis plusieurs jours, nous n’avons plus de nourriture et nous buvons de l’eau souillée ».

L’armée a annoncé jeudi « poursuivre ses raids ciblés » à Khan Younès, ajoutant que l’aviation avait mené « une série de frappes » en appui aux troupes au sol à travers le territoire, qui ont atteint « des installations souterraines, des bases militaires et des postes de tir du Hamas ».

La guerre a été déclenchée par l’attaque menée le 7 octobre par des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d’Israël, qui a entraîné la mort de plus de 1160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a juré d’anéantir le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, qu’il considère comme une organisation terroriste de même que les États-Unis et l’Union européenne. L’armée a lancé une offensive qui a fait 28 663 morts à Gaza, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

La guerre a aussi ravivé les tensions à la frontière nord d’Israël avec le Liban, où les échanges de tirs sont devenus quotidiens entre l’armée israélienne et le Hezbollah chiite libanais, allié du Hamas et soutenu par l’Iran.

Mercredi, Israël a lancé des frappes dans le sud du Liban qui ont fait au moins dix morts, selon des sources libanaises, en représailles à des tirs de roquette qui ont tué une soldate dans une base militaire du nord d’Israël.

« Menace existentielle »

Les négociations en vue d’une trêve incluant de nouvelles libérations d’otages du Hamas et de Palestiniens détenus par Israël se poursuivent au Caire jusqu’à vendredi, par l’intermédiaire des pays médiateurs, Qatar, Égypte et États-Unis.

Selon le Washington Post, les États-Unis et un petit groupe de leurs alliés arabes travaillent à un plan destiné à établir une paix durable entre Israël et les Palestiniens, qui inclurait une pause dans les combats, la libération des otages et un calendrier pour l’établissement à terme d’un État palestinien.

La mise en œuvre de ce plan commencerait par un cessez-le-feu « d’une durée prévue d’au moins six semaines », a indiqué le quotidien américain, en citant des responsables américains et arabes qui espèrent un accord avant le 10 mars, date de début du ramadan.

Cette perspective a été dénoncée avec force par deux ministres israéliens d’extrême droite, pour qui « un État palestinien est une menace existentielle pour l’État d’Israël ».

Selon Israël, 130 otages sont encore détenus à Gaza, dont 29 seraient morts, sur environ 250 personnes enlevées le 7 octobre. Une trêve d’une semaine en novembre avait permis la libération de 105 otages et de 240 Palestiniens détenus par Israël.

