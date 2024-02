Les militaires israéliens ont indiqué mener une « opération ciblée et limitée » dans l’hôpital Nasser.

(Jérusalem) L’armée israélienne a affirmé jeudi avoir des « renseignements crédibles » indiquant que des otages enlevés par le Hamas avaient été retenus dans le plus grand hôpital du sud de la bande de Gaza, théâtre d’intenses combats ces dernières semaines.

Agence France-Presse

« Nous avons des renseignements crédibles provenant de différentes sources, dont des otages libérés, indiquant que le Hamas avait retenu des otages à l’hôpital Nasser de Khan Younès et qu’il y aurait peut-être des corps d’otages » sur place, a affirmé l’armée israélienne dans un communiqué.

Les militaires israéliens ont indiqué mener une « opération ciblée et limitée » dans ce complexe médical, le plus important du sud de Gaza, après des semaines d’intenses bombardements et affrontements avec les combattants du Hamas dans le quartier.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos dans l’hôpital, comme des secouristes tentant d’emmener en lieu sûr des patients du service orthopédique qui semble avoir été atteint par une frappe. Ou des gens qui marchent à travers une allée étroite pour tenter de fuir l’hôpital, auquel l’AFP n’a pas eu accès cette semaine.

Le personnel médical avait sonné l’alarme mercredi sur le sort de l’hôpital, un infirmier dénonçant le manque d’eau potable, des égouts qui refoulent au service des urgences et des tireurs isolés israéliens postés sur les toits de l’établissement.

PHOTO RYAN LIM, AGENCE FRANCE-PRESSE Le chef de l’Organisation mondiale pour la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est dit mercredi « alarmé » par les informations provenant de l’hôpital Nasser, qu’il a décrit comme « l’épine dorsale du système de santé dans le sud de Gaza ».

L’OMS s’est vu refuser l’accès à l’hôpital ces derniers jours et a perdu le contact avec le personnel, a-t-il écrit sur X.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, des milliers de personnes parmi lesquelles des patients ont dû quitter l’hôpital où la situation est « catastrophique », le personnel étant notamment incapable d’évacuer les corps vers la morgue en raison du manque de sécurité dans le complexe.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a démenti jeudi vouloir faire évacuer l’établissement. « Nous avons insisté sur le fait que les patients et le personnel n’étaient pas obligés d’évacuer l’hôpital », a-t-il dit en référence à des discussions récentes avec les responsables médicaux.

PHOTO MOHAMMED SALEM, REUTERS Des milliers de personnes, dont des patients, ont dû quitter l’hôpital où la situation est « catastrophique ».

« Nous ne cherchons pas à faire du mal à des civils innocents. Nous cherchons à retrouver nos otages et à les ramener chez eux », a-t-il insisté.

Plus tôt cette semaine, l’armée israélienne a mené une opération commando à Rafah qui a permis de libérer deux otages israélo-argentins, Fernando Marman et Luis Har, enlevés le 7 octobre dans le kibboutz Nir Yitzhak, situé côté israélien mais proche des villes de Khan Younès et Rafah.

Le Hamas avait capturé près de 250 otages dans cette attaque sans précédent sur le sol israélien. Une trêve en novembre avait permis la libération de 105 de ces otages. Il en reste aujourd’hui 130 à Gaza, dont 29 seraient morts, selon l’armée israélienne.