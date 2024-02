L’Égypte, médiateur traditionnel dans le conflit israélo-palestinien, en particulier à Gaza, a accueilli mardi les directeurs du renseignement américain et israélien ainsi que le chef du gouvernement qatari pour des pourparlers sur une trêve incluant une nouvelle libération d’otages.

(Jérusalem) La délégation israélienne chargée des négociations au Caire sur une éventuelle trêve avec le Hamas à Gaza est rentrée en Israël, ont rapporté mercredi des médias israéliens.

Agence France-Presse

Plusieurs médias israéliens, dont le Jerusalem Post et le Times of Israel, ont fait état mardi soir du retour de la délégation israélienne, sans autre indication. La délégation israélienne est « sur le chemin du retour depuis Le Caire », selon un responsable du bureau du premier ministre, cité par Times of Israel.

Les discussions entre le directeur de la CIA, William Burns, le chef du Mossad, David Barnea, le premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, et des responsables égyptiens, ont été « positives » et se poursuivront durant « les trois prochains jours », avait annoncé auparavant la télévision AlQahera News, proche du renseignement égyptien, citant « un haut responsable égyptien ».

« Les négociations se poursuivront les trois prochains jours », avait alors déclaré le responsable à l’issue de cette réunion.

De son côté, le Hamas est « ouvert à l’idée de discuter de toute initiative pour mettre fin à l’agression et à la guerre », a assuré à l’AFP l’un de ses cadres sous couvert d’anonymat.

« Le Hamas et les autres mouvements palestiniens attendent les résultats des pourparlers du Caire », a-t-il ajouté.

Selon Israël, 130 otages se trouvent encore à Gaza, dont 29 seraient morts, sur environ 250 personnes enlevées le 7 octobre. Une trêve d’une semaine en novembre avait permis la libération de 105 otages en échange de 240 Palestiniens détenus par Israël.