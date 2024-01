2 articles Moyen-Orient

Israël et le Hamas en guerre Instaguerre

Si le conflit israélo-palestinien n’en est pas à sa première escalade de violence, la crise est actuellement plus documentée que jamais sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok en tête. Des journalistes et des civils palestiniens, sur le terrain, relaient massivement des images en temps réel à partir de la bande de Gaza. Une perspective inédite sur les atrocités de la guerre, consommée surtout par la jeune génération, qui comporte plusieurs avantages et quelques inconvénients, selon des experts.