La Maison-Blanche a évoqué mardi des discussions « sérieuses » en cours sur une possible nouvelle « pause » des hostilités dans la bande de Gaza, permettant des libérations d’otages.

Adel ZAANOUN avec Chloé ROUVEYROLLES-BAZIRE Agence France-Presse

Brett McGurk, conseiller de Joe Biden pour le Moyen-Orient, se trouve dans cette région pour participer aux négociations, a dit mardi un porte-parole de la Maison-Blanche.

L’émissaire du président américain « se trouve au Caire » mardi et fera d’autres étapes dans la région, et « l’une des choses dont il discute est la possibilité d’un nouvel accord de libération des otages, ce qui nécessiterait une pause humanitaire d’une certaine durée », a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

« Nous serions tout à fait favorables à une pause plus longue que la semaine que nous avions obtenue précédemment si cela nous donne l’occasion de faire sortir les otages et de faire rentrer plus d’aide » humanitaire dans la bande de Gaza, a-t-il ajouté.

John Kirby n’a pas voulu donner plus de précisions sur la durée que pourrait avoir cette pause.

Selon le site américain Axios, Israël a proposé au Hamas, via la médiation du Qatar et de l’Égypte, une pause de deux mois dans les combats et les raids à Gaza en échange de la libération de tous les otages.

PHOTO AHMAD GHARABLI, AGENCE FRANCE-PRESSE Près de la résidence de Nétanyahou à Jérusalem, des manifestants répandent de la peinture rouge sur la route pour symboliser le sang des otages israéliens à Gaza depuis les attaques du 7 octobre, et portent une pancarte sur laquelle on peut lire « le sang des otages est sur vos mains ».

« Il est possible que cela débouche sur des conséquences plus larges pour le conflit lui-même, mais il est trop tôt pour le savoir », a encore déclaré le porte-parole.

Il a ajouté que Brett McGurk évoquerait également pendant son voyage d’autres sujets régionaux, et notamment « la poursuite de la réflexion autour de l’idée d’une normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite ».

Il n’a toutefois pas donné plus de détails sur l’itinéraire de l’émissaire ni sur ses interlocuteurs.

L’armée israélienne perd 24 soldats en une journée

Israël a annoncé mardi la mort de 24 soldats à Gaza la veille, sa plus lourde perte militaire en une journée depuis le début de son offensive terrestre dans le territoire palestinien.

Selon le porte-parole de l’armée israélienne Daniel Hagari, 21 « réservistes » sont morts lundi dans l’effondrement de deux bâtiments qu’ils étaient en train de miner dans le sud de la bande de Gaza, après un tir de roquette contre un tank à proximité.

PHOTO MENAHEM KAHANA, AGENCE FRANCE-PRESSE À Jérusalem, plus de 200 personnes ont assisté mardi aux funérailles d’une des victimes, Hadar Kapeluk.

Avec la mort de trois autres soldats dans un incident séparé, Israël a enregistré la perte quotidienne la plus lourde depuis le 27 octobre, portant le bilan total des militaires tués à 221.

C’est un « coup dur », a admis le ministre de la Défense Yoav Gallant, le premier ministre, Benyamin Nétanyahou, annonçant l’ouverture d’une enquête sur le « désastre » de la mort des réservistes.

À Jérusalem, plus de 200 personnes ont assisté mardi aux funérailles d’une des victimes, Hadar Kapeluk. Son cercueil était porté par des soldats et recouvert d’un drapeau israélien, au milieu de tombes fraîchement refermées et recouvertes de couronnes de chrysanthèmes.

Khan Younès « encerclé »

La guerre a été déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de plus de 1140 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l’AFP à partir de données officielles israéliennes.

Quelque 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza, dont une centaine libérées fin novembre lors d’une trêve en échange de prisonniers palestiniens. Selon le même décompte, 132 otages sont toujours dans le territoire, dont 28 seraient morts.

Israël a juré « d’anéantir » le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, et a lancé une vaste opération militaire qui a tué 25 490 Palestiniens, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Au 109e jour de la guerre, les forces israéliennes ont annoncé avoir « encerclé » Khan Younès, principale localité du sud du territoire et ville natale de Yahya Sinouar, le chef à Gaza du mouvement islamiste, considéré comme l’architecte de l’attaque du 7 octobre.

PHOTO ARAFAT BARBAKH, REUTERS Des personnes transportent, sur une charrette tirée par un âne, les corps de Palestiniens tués lors d’une frappe israélienne, à l’hôpital européen de Khan Younès.

Des témoins ont fait état de tirs d’artillerie israéliens près de l’hôpital Nasser et le Croissant-Rouge palestinien a accusé l’armée israélienne d’avoir visé son QG dans cette ville, et blessé des personnes réfugiées dans l’enceinte de l’hôpital.

Tirs sur un hôpital

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé mardi que des forces israéliennes avaient tiré directement sur un hôpital dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

« Des chars israéliens tirent de manière massive sur les étages supérieurs du bâtiment de chirurgie et le bâtiment des urgences de l’hôpital Nasser, et l’on s’attend à des dizaines de blessés », affirme un communiqué du ministère du mouvement islamiste palestinien.

PHOTO MOHAMMED DAHMAN, ASSOCIATED PRESS Des Palestiniens creusent des tombes à l’hôpital Nasser de Khan Younès, pour enterrer leurs proches qui ont été tués lors du bombardement israélien de la bande de Gaza.

Interrogée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas commenté dans l’immédiat ces allégations.

Philippe Lazzarini, chef de l’Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a par ailleurs annoncé sur X que l’un de ses abris à Khan Younès pour personnes déplacées avait « été touché pendant les opérations militaires » lundi.

Alors que les forces israéliennes poursuivent leurs opérations, plus d’un million de personnes sont entassées à Rafah au sud de Khan Younès, près de la frontière avec l’Égypte.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Plus d’un million de personnes sont entassées à Rafah au sud de Khan Younès, près de la frontière avec l’Égypte.

Selon le bureau de coordination de l’aide humanitaire de l’ONU (Ocha), « les combats s’intensifient détruisant des zones civiles et faisant des morts. Les attaques contre les services médicaux se multiplient ».

Le petit territoire palestinien assiégé et dévasté est menacé « d’une famine imminente » a dénoncé l’ONU à Genève, alors qu’au moins 1,7 des 2,4 millions d’habitants ont fui leur foyer, beaucoup se massant dans le sud où ils vivent dans des conditions précaires. Les Gazaouis sont aussi confrontés à une nouvelle coupure de l’internet et téléphone.

« Affaiblir » les houthis

Le conflit exacerbe aussi les tensions entre Israël et les alliés pro-Iran du Hamas.

Le Hezbollah libanais a annoncé avoir tiré mardi des missiles sur la base militaire de Meron, dans le nord d’Israël, déjà visée début janvier après l’élimination au Liban, imputée à Israël, du numéro deux du Hamas.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont eux mené de nouvelles frappes contre des sites houthis au Yémen dans la nuit pour « affaiblir » l’arsenal militaire de ces rebelles qui multiplient les attaques contre des navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, perturbant le commerce international.

« Ces attaques ne resteront pas sans réponse et impunies », a réagi le porte-parole militaire des houthis, Yahya Saree.