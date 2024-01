(Tulkarem) Sept Palestiniens ont été tués mercredi dans deux camps de réfugiés de Cisjordanie occupée où des affrontements se poursuivent dans l’après-midi, a-t-on appris de sources israéliennes et palestiniennes.

Trois hommes ont été tués dans la nuit par une frappe aérienne israélienne sur une voiture dans le camp de Balata (centre), à Naplouse, selon le bilan donné par l’agence officielle palestinienne Wafa.

Les autorités israéliennes avaient auparavant annoncé avoir éliminé les membres d’une « cellule terroriste » qui s’apprêtaient à commettre un attentat.

Dans le camp de Tulkarem (nord-ouest), quatre Palestiniens ont été tués mercredi matin, selon le Croissant-Rouge palestinien. L’agence Wafa a évoqué une frappe par drone.

En début d’après-midi, les combats se poursuivaient dans ce camp de réfugiés, un photographe de l’AFP entendant des tirs intermittents d’armes automatiques, constatant la présence de véhicules blindés et le survol par des drones dont le bourdonnement était incessant.

« L’armée israélienne a assiégé le camp après minuit », par les airs et au sol avec « de très nombreux soldats et chars » qui ont causé « beaucoup de dégâts », a raconté à l’AFP un responsable du camp, Faiçal Salama, confirmant la mort de quatre « jeunes hommes ciblés par les bombardements israéliens ».

Les autorités israéliennes n’ont pas commenté la frappe et les affrontements à Tulkarem.

Elles avaient annoncé auparavant avoir tué dans une frappe aérienne à Balata un Palestinien décrit comme le chef d’une « cellule terroriste » qui prévoyait une attaque « imminente et de grande ampleur ».

Dans un communiqué conjoint, l’armée et le service de sécurité intérieure, le Shin Beth, avaient décrit cet homme comme « le chef d’une infrastructure terroriste dans le camp (de réfugiés) de Balata à Naplouse » et l’ont identifié comme « Amed Abdullah Abou Shalal ».

Il a été tué avec des membres de sa « cellule » dont le nombre n’a pas été précisé, lors d « une frappe aérienne précise », selon les autorités israéliennes.

Des images de l’AFPTV montrent un tas de débris et la carcasse pulvérisée et carbonisée du véhicule touché près du camp de Balata.

Sajed Hazim, un habitant du camp, a témoigné avoir été réveillé par une forte explosion, puis décrit l’arrivée d’une ambulance à laquelle les troupes israéliennes ont entravé l’accès.

Le corps d’un homme non identifié a été conduit à l’hôpital de Naplouse après « que l’occupant a bombardé une voiture près du camp de Balata », a de son côté indiqué le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne.

Les services israéliens imputent notamment à Amed Abdullah Abou Shalal la responsabilité d’une attaque dans un quartier de colonisation juive dans le secteur de Jérusalem-Est en avril 2023, dans laquelle deux habitants avaient été blessés dans des tirs.

Les autorités israéliennes ont fait état de renseignements selon lesquels cette cellule prévoyait « une attaque terroriste imminente ».

Le groupe a « reçu financement et instruction de sources iraniennes qui coopèrent avec des centres de commandement terroristes dans la bande de Gaza et à l’étranger », affirment le Shin Beth et l’armée, sans plus de détail.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre, la tension est extrême en Cisjordanie, où les forces de sécurité israéliennes mènent des raids quasi quotidiens.

Au moins 353 Palestiniens y ont été tués, selon un décompte de l’AFP à partir des chiffres des autorités palestiniennes.

La guerre a été déclenchée par des attaques menées depuis Gaza par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, qui ont entraîné la mort d’environ 1140 personnes côté israélien, majoritairement des civils tués le 7 octobre, selon un décompte de l’AFP à partir de chiffres officiels israéliens.

Depuis le 7 octobre, 24 448 Palestiniens, en grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents, ont été tués dans la bande de Gaza par les bombardements et les opérations militaires israéliennes, selon le ministère de la Santé du Hamas.