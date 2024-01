PHOTO HUSSEIN MALLA, ASSOCIATED PRESS

(Beyrouth) Le Hezbollah libanais a affirmé avoir ciblé mardi un centre de commandement de l’armée israélienne dans le nord du pays, en réponse à l’élimination du numéro deux du mouvement islamiste palestinien Hamas et d’un haut responsable militaire de sa formation.

Agence France-Presse

Le mouvement islamiste libanais a déclaré dans un communiqué avoir ciblé « le centre de commandement de la région nord de l’armée » israélienne à l’aide de « plusieurs drones suicides », en « réponse » à l’élimination le 2 janvier du numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, et à celle de son responsable, Wissam Tawil, tué lundi.

De son côté, l’armée israélienne a annoncé que « des intercepteurs avaient été lancés vers plusieurs cibles aériennes hostiles traversant le Liban en direction du territoire israélien », après que des sirènes ont retenti.

L’armée a confirmé qu’« un appareil aérien ennemi était tombé sur sa base » dans le nord d’Israël, « sans faire de blessé ni de dégât ».

Saleh al-Arouri et six autres responsables et cadres du Hamas ont été tués dans une frappe attribuée à Israël le 2 janvier, dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah.

Samedi, le Hezbollah avait tiré des dizaines de roquettes vers une base militaire à Meron, dans le nord d’Israël, une attaque présentée comme sa première riposte à cette frappe.

Et lundi, la branche armée du Hezbollah a annoncé la mort du « commandant Wissam Hassan Tawil », après qu’une frappe israélienne a visé sa voiture dans le sud du Liban, selon une source de sécurité à l’AFP.

Il s’agit du plus haut responsable militaire du Hezbollah tué depuis que le mouvement islamiste libanais a ouvert le front avec Israël pour soutenir le Hamas palestinien.

Wissam Tawil avait participé à la capture de soldats israéliens ayant déclenché la guerre à l’été 2006 contre Israël, mais aussi les « opérations spécifiques qu’il a menées en Syrie », selon le parti.

Le groupe a également précisé qu’il avait « dirigé de nombreuses opérations » contre les soldats israéliens à la frontière israélo-libanaise depuis le 7 octobre 2023.

Le numéro deux du Hezbollah, Naïm Qassem, a déclaré mardi que l’assassinat de dirigeants, notamment Wissam Tawil, qu’il a décrit comme « un commandant de la force al-Radwan », l’unité d’élite du Hezbollah, n’était pas « un frein, mais plutôt une motivation à aller de l’avant avec plus de détermination ».

Les funérailles de Wissam Tawil étaient organisées dans la localité de Kherbet Selm où il a été tué, dans le sud du Liban mardi.

Plus tôt dans la matinée, une frappe israélienne a visé une voiture à Ghandouriyyé, localité du sud du Liban, selon l’Agence officielle libanaise Ani. L’attaque a fait « trois morts au sein du Hezbollah », a déclaré à l’AFP une source de sécurité.

Les échanges de tirs entre l’armée israélienne et le Hezbollah sont quotidiens à la frontière entre Israël et le Liban depuis le 8 octobre.

Depuis le début des violences, le Hezbollah a perdu plus de 135 combattants dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban. Plus de vingt civils parmi lesquels trois journalistes ont également péri, selon un décompte de l’AFP.