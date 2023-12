(Beyrouth) Dix-neuf combattants affiliés à l’Iran ont été tués samedi et une vingtaine blessés dans des frappes aériennes « probablement israéliennes » contre des sites dans l’est de la Syrie, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Agence France-Presse

« Dix-neuf combattants affiliés à l’Iran, dont quatre Syriens et six Irakiens ont été tués dans au moins neuf frappes aériennes ayant visé des positions militaires à Boukamal et ses environs », dans la province de Deir Ezzor, frontalière de l’Irak, a annoncé l’ONG.

Les frappes sont « probablement israéliennes », a déclaré le directeur de l’OSDH Rami Abdel Rahmane, qui avait dit dans un premier temps qu’elles pourraient avoir été menées par le Pentagone.

Interrogé sur une éventuelle frappe américaine dans l’est de la Syrie, un responsable militaire américain, qui a requis l’anonymat, a déclaré que « les États-Unis n’ont mené aucune frappe défensive durant la nuit » de vendredi à samedi.

Ces propos interviennent sur fond de multiplication des attaques de groupes pro-Iran visant l’armée américaine en Syrie et en Irak depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre.

Une cargaison d’armes en provenance d’Irak et un entrepôt de munitions ont également été ciblés et d’importantes explosions ont retenti, a ajouté l’OSDH, basé au Royaume-Uni, mais disposant d’un vaste réseau de sources dans le pays en guerre.

Par ailleurs, des « bombardements terrestres israéliens » au cours de la nuit ont tué deux combattants d’un groupe affilié au Hezbollah libanais, soutenu par Téhéran, dans la province de Qouneitra (sud), a indiqué l’OSDH.

Les deux hommes, « d’origine palestinienne », étaient « membres d’un groupe affilié à la Résistance syrienne pour la libération du Golan [annexé par Israël], qui travaille avec le Hezbollah libanais », a ajouté l’OSDH.

L’armée israélienne avait annoncé samedi matin mener des frappes en Syrie après que deux roquettes tirées depuis le pays soient tombées sur un territoire sous son contrôle.

Combattants du Hezbollah tués

L’Iran soutient des groupes armés en Syrie, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, mouvement islamiste palestinien soutenu par l’« axe de la résistance » à Israël, dont fait notamment partie Téhéran.

De son côté, le Hezbollah a annoncé samedi que quatre de ses combattants ont été tués « sur la route de Jérusalem », terme employé par la formation pour désigner ses membres tombés depuis le 7 octobre.

Le parti, qui échange quotidiennement des tirs avec Israël à la frontière israélo-libanaise, n’a pas donné plus de détails.

Le Hezbollah dit agir en soutien à son allié du Hamas à Gaza.

Mi-novembre, huit combattants affiliés à l’Iran avaient été tués dans des frappes américaines qui ont visé deux sites dans la même province, selon l’OSDH.

Lundi, le général de brigade Razi Moussavi, un important commandant de la Force Qods, branche des opérations étrangères et unité d’élite des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran, a été tué dans un tir de missile, au sud de Damas.

Téhéran a accusé Israël, qui n’a pas démenti.

L’armée israélienne qui a intensifié ses frappes en Syrie depuis le 7 octobre, les revendique rarement.

Mais elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne permettrait pas à son ennemi juré, l’Iran, d’étendre sa présence dans ce pays, notamment via des milices ou des groupes armés comme le Hezbollah.