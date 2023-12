PHOTO HATEM ALI, ASSOCIATED PRESS

Plus de 240 Palestiniens tués par Israël en 24 h selon le Hamas

Plus de 240 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans les frappes israéliennes incessantes sur la bande de Gaza selon le Hamas, le chef d’état-major israélien prévenant mardi que la guerre durerait encore de « nombreux mois » malgré les appels pressants à un cessez-le-feu.

Adel ZAANOUN avec Wafaa ESSALHI Agence France-Presse

Ce qu’il faut savoir Mardi, d’épais nuages de fumée s’élevaient dans le ciel de Gaza après des frappes, notamment au-dessus de Khan Younès. Des frappes nocturnes ont aussi visé la ville voisine de Rafah, à la frontière égyptienne ;

Selon un dernier bilan, 20 915 personnes, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, ont été tuées dans les opérations militaires israéliennes à Gaza, dont 241 ces dernières 24 heures ;

Benyamin Nétanyahou a affirmé lundi vouloir intensifier les combats dans les prochains jours ;

Dans ce petit territoire, soumis par Israël à un siège total depuis le 9 octobre, la guerre a forcé 1,9 million de personnes à fuir leur foyer, soit 85 % de la population selon l’ONU ;

L'entrée de l'aide humanitaire n'a pas augmenté de manière significative, malgré le vote vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution réclamant son acheminement « immédiat » et « à grande échelle ».

Au-delà de Gaza, le spectre d’un élargissement du conflit plane toujours, avec de nouveaux échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël à la frontière israélo-libanaise, où neuf soldats israéliens ont été blessés mardi par des tirs de roquettes du mouvement libanais.

Après des bombardements intenses israéliens, d’épais nuages de fumée se sont élevés au-dessus de Khan Younès, la grande ville du sud où Israël dit concentrer l’essentiel de son offensive contre le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007.

PHOTO MAHMUD HAMS, AGENCE FRANCE-PRESSE De la fumée à Khan Younès

Près de trois mois après le début de la guerre, déclenchée par une attaque sanglante lancée le 7 octobre par le Hamas en Israël, les combats au sol entre soldats israéliens et combattants palestiniens, de même que les bombardements aériens israéliens dévastateurs ne montrent aucun signe de répit.

Israël a juré de détruire le Hamas après cette attaque menée par des commandos infiltrés depuis Gaza, qui a fait environ 1140 morts, la plupart des civils, selon les derniers chiffres officiels israéliens. Environ 250 personnes ont été enlevées, selon Israël, dont 129 restent détenues à Gaza.

Dans les opérations militaires israéliennes de représailles à Gaza, 20 915 personnes ont été tuées et 54 918 blessées, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Parmi les morts figurent 241 personnes tuées lors des 24 dernières heures dans les frappes intenses, a-t-il précisé.

PHOTO SAID KHATIB, AGENCE FRANCE-PRESSE Des Palestiniens inspectent les dégâts à leur maison après un bombardement israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

« Nombreux mois »

La guerre a forcé 1,9 million de personnes à fuir leur foyer dans la bande de Gaza, soit 85 % de la population selon l’ONU. La famine menace dans le territoire et la plupart des hôpitaux sont hors service.

Soumise par Israël à un siège total depuis le 9 octobre après plus de 16 ans de blocus israélien, l’étroite bande de terre a été touchée par une nouvelle coupure des télécommunications.

Outre Khan Younès, où sont massés de nombreux déplacés ayant fui les combats dans le nord, les frappes israéliennes ont visé la ville voisine de Rafah, plus au sud, où s’entassent des dizaines de milliers de déplacés dans des camps de fortune.

PHOTO MOHAMMED AL-MASRI, FOURNIE PAR REUTERS Des Palestiniens se reposent à côté de leurs biens, alors qu’ils fuient leurs maisons, après avoir reçu l’ordre de l’armée israélienne d’évacuer la zone, à Bureij, dans le centre de la bande de Gaza.

Israël « prétend qu’il existe des zones habitées sûres mais cette attaque contredit ses mensonges », a lancé un survivant, Abou Baraa, dans les ruines d’une maison détruite par un bombardement à Rafah.

L’armée a lancé un nouvel ordre d’évacuation aux habitants du camp d’al-Bureij (centre) et ses alentours. Certains ont fui jusqu’à Rafah, où ils sont arrivés avec leurs bagages empilés sur le toit de leurs voitures, selon des images de l’AFP.

« Nous sommes profondément inquiets des bombardements israéliens continus sur le centre de Gaza. […] Toutes les attaques doivent strictement respecter les principes du droit humanitaire international, notamment la distinction » entre civils et militaires, a dit le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme.

PHOTO HATEM ALI, ASSOCIATED PRESS Des Palestiniens s’abritent des bombardements israéliens dans l’hôpital européen à Khan Younès.

L’armée a annoncé mardi avoir frappé pendant la journée écoulée plus de 100 cibles du Hamas, dont des entrées de tunnels et des sites militaires à Jabaliya (nord) et à Khan Younès. Elle a publié des images de soldats accompagnés de chars, progressant à pied entre les ruines poussiéreuses, pendant que résonnaient des tirs.

Le mouvement palestinien a diffusé des images montrant des combattants ouvrant le feu et faisant exploser un char israélien.

Le Hamas, considéré comme un groupe terroriste par Israël, les États-Unis et l’Union européenne, « doit être détruit, Gaza doit être démilitarisée et la société palestinienne déradicalisée » pour parvenir à la paix « avec les voisins palestiniens », a déclaré au Wall Street Journal lundi le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

« Les objectifs de cette guerre ne sont pas faciles à atteindre. La guerre durera encore de nombreux mois », a souligné le chef d’état-major israélien, Herzi Halevi après avoir rencontré des soldats à Gaza.

Fosse commune



Les corps de 80 Palestiniens tués lors de la guerre dans la bande de Gaza ont été restitués mardi par Israël, via la Croix-Rouge, aux autorités locales qui les ont enterrés dans une fosse commune, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Selon des sources au ministère de la Santé du Hamas, ces corps avaient été récupérés ces derniers jours par l’armée israélienne dans des morgues d’hôpitaux et des tombes collectives et emmenés en Israël.

PHOTO HATEM ALI, ASSOCIATED PRESS Un bulldozer décharge les corps des Palestiniens tués dans le nord de la bande de Gaza et remis par l’armée israélienne lors de funérailles collectives à Rafah.

Les Israéliens veulent ainsi s’assurer qu’aucun corps d’otage parmi ceux que le Hamas avait enlevés lors de son attaque en territoire israélien le 7 octobre ne figure parmi ces dépouilles, selon la même source.

Après leur examen en Israël, les corps ont été restitués mardi par l’entremise de la Croix-Rouge via le point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza.

Ils ont ensuite été transportés à bord d’un camion et enterrés dans une fosse commue creusée dans un terrain qui sert de cimetière de fortune dans la région de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Trois soldats tués, neuf blessés

Mardi, l’armée a annoncé la mort de trois autres soldats dans les combats à Gaza, ce qui porte à 161 le nombre de militaires tués depuis le début de son offensive terrestre le 27 octobre.

Face aux conditions terribles de la population civile à Gaza, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a de nouveau appelé « à un cessez-le-feu immédiat ».

L’aide internationale arrive toujours en quantité insuffisante et les efforts humanitaires « ne sont pas près de répondre aux besoins de la population de Gaza », selon lui.

Les efforts des médiateurs, surtout égyptien et qatari, n’ont jusque-là pas permis de parvenir à une nouvelle trêve humanitaire, en raison des positions intransigeantes des protagonistes.

Fin novembre, une trêve d’une semaine a permis la libération de 105 otages contre 240 prisonniers palestiniens et l’entrée à Gaza d’importantes aides.

Les craintes d’une extension du conflit persistent, avec surtout les violences à la frontière israélo-libanaise et les attaques des rebelles houthis du Yémen contre des navires en mer Rouge et en mer d’Arabie.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE De la fumée s'élève au-dessus du village de Meiss El-Jabbal, dans le sud du Liban, près de la frontière avec Israël, à la suite d'un bombardement israélien.

Selon l’armée israélienne, neuf soldats et un civil ont été blessés par des tirs de roquettes du Hezbollah dont l’une a touché une église dans le nord d’Israël.

Les attaques imputées aux groupes pro-iraniens contre des troupes américaines se sont par ailleurs multipliées en Irak et en Syrie voisine. Et les États-Unis ont mené des frappes contre trois sites utilisés par des groupes pro-iraniens en Irak, qui ont fait un mort.

Lundi, l’Iran a accusé Israël d’avoir tué l’un de ses hauts-gradés, Razi Moussavi, dans une frappe en Syrie.

Le Hezbollah a dénoncé « cet assassinat » et Téhéran a promis de venger sa mort.