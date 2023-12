PHOTO SAID KHATIB, AGENCE FRANCE-PRESSE

Une centaine de Palestiniens ont été tués ces dernières heures dans des frappes israéliennes massives selon le Hamas à Gaza où le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou s’est rendu lundi en promettant une intensification de l’offensive militaire contre le territoire dévasté et assiégé.

Adel ZAANOUN avec Ilan BEN ZION à Jérusalem Agence France-Presse

Entrée dans son 80e jour, la guerre, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël, n’offre aucun répit aux civils palestiniens menacés de famine selon l’ONU dans le territoire surpeuplé de 362 km2, malgré des appels pressants à un cessez-le-feu.

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007, 20 674 personnes ont péri dans les opérations militaires israéliennes, en majorité des femmes, des enfants et des adolescents, ainsi que près de 55 000 blessés.

L’offensive, la plus sanglante jamais menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, a été lancée en représailles à l’attaque sur son sol le 7 octobre, qui a fait environ 1140 morts en majorité des civils, selon les derniers chiffres officiels israéliens. Les commandos palestiniens ont aussi enlevé environ 250 personnes dont 129 restent détenues à Gaza.

Les militaires et les politiques israéliens ont juré de détruire le Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne notamment.

Lundi avant l’aube, l’aviation israélienne a massivement bombardé Gaza, soumise à un blocus israélien depuis 2007, deux ans après le retrait unilatéral d’Israël en 2005 de ce territoire qu’il a occupé pendant 38 ans.

L’une des frappes, près du petit village d’Al-Zawaida (centre), a fait 12 morts et une autre a fait au moins 18 morts à Khan Younès (Sud), selon le ministère de la Santé du Hamas.

Dimanche soir, au moins 70 personnes ont été tuées dans une frappe sur le camp de réfugiés d’al-Maghazi, d’après la même source. L’armée israélienne a dit « vérifier l’incident ».

« Une longue guerre »

Côté israélien, l’armée a annoncé la mort de deux soldats, ce qui porte à 156 le nombre de ses pertes depuis le début de l’offensive terrestre lancée à Gaza le 27 octobre, 20 jours après le début des bombardements aériens.

« Nous payons un très lourd tribut à la guerre, mais nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à combattre », a martelé dimanche Benyamin Nétanyahou.

PHOTO OHAD ZWIGENBERG, AGENCE FRANCE-PRESSE Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou

Malgré les appels croissants à un cessez-le feu, un lourd bilan humain et une crise humanitaire qualifiée de catastrophique par l’ONU et les ONG, le premier ministre israélien reste inflexible.

Après s’être rendu lundi à Gaza, il a déclaré devant les élus de son parti Likoud : « Je reviens maintenant de Gaza. Nous n’arrêtons pas, nous continuons de nous battre et nous intensifions les combats dans les jours à venir et ça sera une longue guerre qui n’est pas près de finir ».

« Nous sommes confrontés à des monstres », a-t-il affirmé dimanche dans son message de Noël adressé aux chrétiens du monde entier. « C’est une bataille de la civilisation contre la barbarie. »

Au Vatican, le pape François a dénoncé dans son traditionnel message de Noël « la situation humanitaire désespérée » à Gaza, appelant une nouvelle fois à la libération des otages et à un cessez-le-feu.

Dans la bande de Gaza soumise par Israël à un siège total depuis le 9 octobre, la situation des 1,9 million de déplacés — 85 % de la population selon l’ONU — est désespérée d’après les agences onusiennes qui disent qu’aucun lieu n’est sûr dans le territoire.

PHOTO IBRAHEEM ABU MUSTAFA, REUTERS Le déplacé Hazem Saba a trouvé refuge avec son épouse Ghada chez son beau-père, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 décembre.

« Comme un tremblement de terre »

« L’armée israélienne n’épargne pas les civils », accuse Ziad Awad, dans le camp de Maghazi ciblé dimanche soir. C’était comme un « tremblement de terre ».

Malgré le vote vendredi par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution réclamant l’acheminement « immédiat » et « à grande échelle » de l’aide humanitaire, celle-ci n’a pas connu d’augmentation significative et les habitants manquent de tout.

PHOTO IBRAHEEM ABU MUSTAFA, REUTERS Des Palestiniens déplacés reçoivent des médicaments dans une tente installée par des bénévoles à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 24 décembre.

« La conduite de l’ONU depuis le 7 octobre est une honte pour l’organisation et la communauté internationale », a écrit sur X le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen, s’insurgeant contre les positions du patron de l’ONU, Antonio Guterres et son personnel qui ne cessent d’alerter sur la situation catastrophique à Gaza et d’appeler à un cessez-le-feu.

L’ONU a prévenu que la plupart des hôpitaux sont hors service à Gaza et que dans les six prochaines semaines l’ensemble de la population risque de subir un niveau élevé d’insécurité alimentaire, pouvant aller jusqu’à la famine.

PHOTO MOHAMMED SALEM, REUTERS Un patient palestinien reçoit un traitement de dialyse dans un hôpital de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 24 décembre.

Samedi, une nouvelle mission dirigée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est rendue dans des hôpitaux de Gaza-ville, permettant notamment la livraison de plus de 19 000 litres de mazout à l’hôpital al-Chifa, le plus grand du territoire.

L’un des convois qui transportaient de la nourriture a été pris d’assaut par des personnes désespérées et affamées, a indiqué dimanche l’OMS.

Malgré les positions intransigeantes protagonistes, les médiateurs égyptiens et qataris tentent toujours de négocier une nouvelle trêve, après une pause dans les combats de sept jours fin novembre, qui a permis la libération de 105 otages et de 240 prisonniers palestiniens ainsi que l’entrée à Gaza d’importants convois d’aide humanitaire.

Le chef du Djihad islamique, mouvement armé palestinien de Gaza qui combat au côté du Hamas et détient des otages, est arrivé dimanche au Caire, après une visite du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh.