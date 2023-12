L’armée israélienne bombarde massivement lundi la bande de Gaza par air, mer et terre au 80e jour d’un conflit qui n’offre aucun répit aux civils palestiniens menacés de famine selon l’ONU, malgré des appels pressants à un cessez-le-feu.

Adel ZAANOUN Agence France-Presse

Depuis le Vatican, le pape François a dénoncé dans son traditionnel message de Noël « la situation humanitaire désespérée » à Gaza, appelant une nouvelle fois à la libération des otages et à un cessez-le-feu.

Après un weekend meurtrier, les frappes israéliennes se sont poursuivies lundi dès l’aube dans la bande de Gaza soumise à un blocus israélien depuis la prise de pouvoir du mouvement islamiste Hamas dans le territoire palestinien en 2007, ainsi qu’à un siège total depuis près de trois mois.

L’une d’elles, près du petit village d’Al-Zawaida (centre), a fait 12 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Une autre a fait au moins 18 morts à Khan Younès (Sud).

La veille, au moins 70 personnes ont été tuées dans une frappe sur le camp de réfugiés d’al-Maghazi, toujours selon le Hamas. Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne a indiqué que l’« incident » était en cours de « vérification ».

PHOTO SHADI TABATIBI, REUTERS Vue sur le lieu d’une frappe dans le camp de réfugiés d’al-Maghazi, le 25 décembre

Côté israélien, l’armée a annoncé la mort de deux nouveaux soldats, portant à 156 le nombre de ses pertes depuis le début de l’offensive terrestre dans le territoire palestinien le 27 octobre.

« Nous payons un très lourd tribut à la guerre, mais nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à combattre », a martelé dimanche le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

Israël a juré de détruire le Hamas, après une attaque sans précédent sur son sol le 7 octobre, qui a fait environ 1140 morts en majorité des civils, selon les derniers chiffres officiels israéliens.

Près de 20 500 morts

Les combattants palestiniens ont aussi enlevé environ 250 personnes dont 129 restent détenues à Gaza, selon Israël.

Près de trois mois de bombardements israéliens dans le territoire palestinien surpeuplé ont fait 20 424 morts, majoritairement des femmes, adolescents et enfants, selon le gouvernement du Hamas.

« Nous sommes confrontés à des monstres », a insisté Benyamin Nétanyahou dans son message de Noël adressé aux chrétiens du monde entier. « C’est une bataille, non seulement d’Israël contre ces barbares, mais aussi une bataille de la civilisation contre la barbarie. »

Dans ce contexte, les Palestiniens n’ont pas eu le cœur aux célébrations de Noël. « Personne ne ressent l’esprit des fêtes », a soupiré auprès de l’AFP Fadi Sayegh, un chrétien palestinien qui a passé le réveillon coincé avec sa dialyse dans un hôpital de Khan Younès.

Sur le terrain, la situation est désespérée. Selon l’ONU, 1,9 million de personnes ont fui leur foyer, soit 85 % de la population, dont beaucoup ont été déplacées plusieurs fois face à l’avancée des combats.

PHOTO IBRAHEEM ABU MUSTAFA, REUTERS Le déplacé Hazem Saba a trouvé refuge avec son épouse Ghada chez son beau-père, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 décembre.

Désespérés et affamés

Dans le camp de réfugiés d’al-Maghazi visé par une frappe dimanche, Ziad Awad, un habitant rencontré par l’AFPTV laisse éclater sa colère : « L’armée israélienne n’épargne pas les civils », accuse-t-il, comparant la frappe à un « tremblement de terre ».

« Que devons-nous faire ? Nous sommes des civils, nous vivons en paix, nous recherchons la sécurité. Pourtant, nous avons été soudainement frappés par des avions de guerre israéliens sans aucun avertissement », poursuit-il.

Malgré le vote vendredi par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution réclamant l’acheminement « immédiat » et « à grande échelle » de l’aide humanitaire, celle-ci n’a pas connu d’augmentation significative et les habitants manquent de tout.

PHOTO IBRAHEEM ABU MUSTAFA, REUTERS Des Palestiniens déplacés reçoivent des médicaments dans une tente installée par des bénévoles à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 24 décembre.

« La conduite de l’ONU depuis le 7 octobre est une honte pour l’organisation et la communauté internationale », a écrit sur X le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, s’insurgeant contre les positions du secrétaire général de l’organisation, Antonio Guterres, son personnel et ses institutions.

L’ONU a prévenu par ailleurs que la plupart des hôpitaux sont hors service à Gaza et dans les six prochaines semaines et que l’ensemble de la population risque de subir un niveau élevé d’insécurité alimentaire, pouvant aller jusqu’à la famine.

PHOTO MOHAMMED SALEM, REUTERS Un patient palestinien reçoit un traitement de dialyse dans un hôpital de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 24 décembre.

Samedi, une nouvelle mission dirigée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est rendue dans des hôpitaux de la ville de Gaza, permettant notamment la livraison de plus de 19 000 litres de mazout à l’hôpital al-Chifa, le plus grand du territoire palestinien, qui avait été assiégé par l’armée israélienne en novembre, a annoncé dimanche soir son patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’un des convois d’aide humanitaire qui transportait de la nourriture a été arrêté et pris d’assaut par des personnes désespérées et affamées, a-t-il ajouté. À Rafah, la police du Hamas a tiré dimanche des coups de feu pour disperser une foule pillant des camions d’aide humanitaire, selon des images récupérées par l’AFP.