(Tel-Aviv) Le secrétaire d’État américain a dit espérer jeudi en Israël la poursuite d’une trêve fragile avec le Hamas palestinien, qui a permis la libération d’otages et l’acheminement d’aide à la bande de Gaza, tout en mettant en garde les Israéliens en cas de reprise des combats.

Léon BRUNEAU Agence France-Presse

Antony Blinken « a souligné qu’il était impératif de tenir compte des besoins humanitaires et de protection des civils dans le sud de la bande de Gaza avant d’y mener des opérations militaires », selon un compte rendu d’un entretien du chef de la diplomatie américaine avec le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou à Jérusalem.

M. Blinken a réaffirmé le soutien des États-Unis au « droit d’Israël à se défendre contre la violence terroriste dans le respect du droit humanitaire international », tout en appelant Israël « à prendre toutes les mesures possibles pour éviter que les civils soient touchés ».

Les États-Unis, allié indéfectible d’Israël et qui soutient sa riposte face au Hamas, craignent à présent qu’une reprise des combats et surtout leur extension dans le sud de la bande de Gaza ne prennent au piège les centaines de milliers de civils qui y sont déplacés, comme cela s’est passé dans le nord.

En privé, des diplomates américains ne cachent pas que la succession de visites de M. Blinken en Israël vise en partie à maintenir la pression sur l’allié israélien, sans pour autant lui dicter la conduite de la guerre.

« Des résultats »

Le secrétaire d’État américain a également exhorté la justice israélienne à traduire « les colons extrémistes qui commettent des actes de violence contre les Palestiniens en Cisjordanie », alors que les violences se sont multipliées depuis le début de la guerre dans ce territoire palestinien occupé par Israël.

M. Blinken s’est d’ailleurs rendu en convoi blindé à Ramallah, en Cisjordanie, pour y rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

PHOTO SAUL LOEB, ASSOCIATED PRESS Antony Blinken et Mahmoud Abbas

Les deux responsables ont « discuté du besoin urgent de mesures visant à améliorer la sécurité et la liberté pour les Palestiniens en Cisjordanie », selon un communiqué du département d’État, qui précise que M. Blinken a réaffirmé l’engagement des États-Unis pour des « mesures tangibles » envers un État palestinien.

La trêve entre Israël et le Hamas, accompagnée d’un échange d’otages du mouvement islamiste palestinien contre des détenus palestiniens, « donne des résultats », a plaidé plus tôt le secrétaire d’État américain, espérant qu’elle « puisse se poursuivre ».

« Des otages sont rentrés chez eux, ont retrouvé leur famille » et la trêve a permis aussi « à plus d’aide humanitaire de parvenir aux civils innocents à Gaza, qui en ont désespérément besoin », a-t-il déclaré à Tel-Aviv en rencontrant le président israélien Isaac Herzog.

« Ce processus donne des résultats et nous espérons que cela va pouvoir se poursuivre », a-t-il affirmé.

PHOTO SAUL LOEB, ASSOCIATED PRESS Antony Blinken et Isaac Herzog

Une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas, entrée en vigueur le 24 novembre, a été prolongée in extremis jeudi d’un jour, jusqu’à vendredi, et de nouvelles libérations d’otages israéliens et de prisonniers palestiniens sont prévues.

Il s’agit de la troisième visite au Proche-Orient de M. Blinken depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par l’attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien qui a fait plus de 1200 morts, majoritairement des civils, selon les autorités israéliennes.

En représailles, Israël, qui a juré d’« anéantir » le Hamas, a bombardé sans relâche la bande de Gaza jusqu’à l’entrée en vigueur d’une trêve le 24 novembre. D’après le gouvernement du Hamas, plus de 15 000 personnes, dont plus de 6000 âgées de moins de 18 ans, y ont été tuées.

La visite de M. Blinken en Israël a coïncidé avec une attaque à l’arme à feu jeudi matin menée par deux Palestiniens à Jérusalem, faisant trois morts et des blessés, selon la police israélienne.

« Les évènements de Jérusalem aujourd’hui nous rappellent comment Israël et les Israéliens doivent faire face au terrorisme tous les jours », a-t-il dit.