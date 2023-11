Israël et le Hamas en guerre, jour 55 Trêve prolongée, attaque meurtrière à Jérusalem

La trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas a été prolongée in extremis pour un septième jour jeudi pendant que la course diplomatique se poursuit pour tenter de maintenir ce fragile cessez-le-feu et obtenir plus de libérations d’otages.