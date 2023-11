Israël et le Hamas en guerre, jour 54 Nouvel échange d’otages contre prisonniers à quelques heures de la fin de la trêve

Un nouveau groupe d’otages israéliens et étrangers a été libéré en échange de 30 prisonniers palestiniens dans la nuit de mercredi à jeudi, à quelques heures de l’expiration prévue de la trêve entre Israël et le Hamas, et alors que débute la troisième mission du secrétaire d’État Antony Blinken dans la région.