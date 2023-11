Le Hamas a libéré jeudi deux otages israéliennes détenues dans la bande de Gaza, sur un total prévu d’une dizaine, au septième jour d’une fragile trêve avec Israël, marqué par une attaque meurtrière à Jérusalem revendiquée par le mouvement islamiste palestinien.

Adel ZAANOUN, avec Léon BRUNEAU à Tel-Aviv Agence France-Presse

Ce qu’il faut savoir La trêve a été prolongée pour un septième jour et doit en principe expirer vendredi ;

Le Hamas libérera jeudi 10 Israéliens dont deux ont également la nationalité russe ;

Dans la nuit, 10 otages israéliens, dont cinq binationaux ont été libérés par le Hamas ;

En échange, 30 Palestiniens ont ensuite été libérés, dont Ahed Tamimi, icône de la lutte contre l’occupation israélienne ;

Trois Israéliens ont été tués et plusieurs blessés dans deux attaques jeudi à Jérusalem-Ouest et en Cisjordanie occupée ;

Antony Blinken a demandé au premier ministre israélien de protéger les civils dans le sud de la bande de Gaza si la trêve prend fin.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, en visite en Israël, exerçait pendant ce temps une pression maximale sur le premier ministre Benyamin Nétanyahou pour tenter de préserver la trêve qui expire vendredi à 7 h (0 h heure de l’Est).

M. Blinken a demandé à Benyamin Nétanyahou de protéger « impérativement » les civils massés dans le sud de la bande de Gaza si la trêve volait en éclats.

Cette pause dans les combats, déjà prolongée deux fois, est entrée en vigueur le 24 novembre après sept semaines de bombardements israéliens dévastateurs sur le territoire palestinien assiégé, en représailles à l’attaque sanglante lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien.

Ajoutant à la volatilité de la situation, trois Israéliens, dont deux femmes, ont été tués jeudi dans une attaque contre un arrêt de bus à Jérusalem-Ouest menée par deux Palestiniens, selon la police israélienne.

PHOTO AHMAD GHARABLI, AGENCE FRANCE-PRESSE Trois personnes ont été tuées jeudi dans une attaque contre un arrêt de bus à Jérusalem-Ouest menée par deux Palestiniens affiliés au Hamas qui ont été abattus

Le Hamas, considéré comme terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et Israël notamment, a dit être l’origine de l’attaque. La police israélienne a confirmé que les assaillants, deux frères, avaient été abattus.

Deux soldats israéliens ont parallèlement été légèrement blessés lors d’une attaque à la voiture-bélier contre un point de contrôle en Cisjordanie occupée, selon l’armée.

Mia Shem libérée

La trêve a été prolongée jeudi pour 24 heures in extremis, après des négociations « très dures » qui se sont poursuivies « toute la nuit, jusque quelques minutes avant sept heures du matin », selon une source au sein du Hamas et une source de sécurité égyptienne.

Deux premières otages, des Israéliennes, ont été libérées dans l’après-midi et sont arrivées en Israël, dont l’une est la Franco-israélienne Mia Shem, enlevée au festival de musique Tribe of Nova, dans le désert du Néguev, où 364 personnes ont été tuées le 7 octobre.

PHOTO FOURNIE PAR LE BUREAU DU PREMIER MINISTRE, VIA REUTERS La Franco-israélienne Mia Shem avec sa mère et son frère.

Cette jeune femme de 21 ans était apparue le 16 octobre dans une vidéo diffusée par le Hamas, allongée et recevant des soins au bras.

À l’annonce de la libération de sa fille, David Shem a fait part de sa vive émotion. « Je ne vais pas la quitter pendant un bon bout de temps », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision israélienne Channel 12, affirmant que c’était « le plus beau jour » de sa vie.

« D’autres otages israéliens seront remis au CICR dans les prochaines heures », a indiqué l’armée israélienne.

Une source du Hamas avait indiqué à l’AFP que le mouvement islamiste libèrerait dans la journée « 10 Israéliens dont deux ont également la nationalité russe ». Trente Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes doivent aussi être libérés, aux termes de l’accord de trêve négocié par le Qatar, les États-Unis et l’Égypte.

La trêve a permis durant les six premiers jours la libération de 70 otages israéliens – des femmes et des enfants – et de 210 prisonniers palestiniens.

Vingt-sept étrangers ou bi-nationaux, en majorité des Thaïlandais travaillant en Israël, ont également été libérés hors du cadre de l’accord.

L’armée israélienne a estimé qu’environ 240 personnes avaient été prises en otage et emmenées dans la bande de Gaza lors de l’attaque menée par des commandos du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Cette attaque a fait environ 1200 morts en Israël, en majorité des civils, selon les autorités.

En représailles, Israël a promis d’« anéantir » le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, pilonnant le territoire palestinien et lançant le 27 octobre une offensive terrestre qui a duré jusqu’au début de la trêve.

D’après le gouvernement du Hamas, plus de 15 000 personnes, dont au moins 6150 enfants et jeunes âgés de moins de 18 ans, ont péri dans les frappes israéliennes.

« Ne pas s’arrêter »

Le secrétaire d’État américain, qui effectue son troisième voyage au Proche-Orient depuis le début du conflit, s’est rendu jeudi à Ramallah, en Cisjordanie, pour rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il s’était entretenu plus tôt avec M. Nétanyahou et avec le président israélien Isaac Herzog.

Louant auprès de ce dernier l’accord de trêve qui a « donné des résultats », M. Blinken a estimé que « les évènements de Jérusalem aujourd’hui nous rappellent comment Israël et les Israéliens font face au terrorisme tous les jours ».

Adam Adar, la petite-fille de Yaffa Adar, une otage de 85 ans libérée le 24 novembre après 49 jours de captivité, a appelé « les autorités israéliennes et la communauté internationale à ne pas s’arrêter tant que tout le monde ne sera pas rentré chez lui ».

PHOTO KEVIN TRUBLET, AGENCE FRANCE-PRESSE Représentation par âge et sexe de 224 otages identifiés par l’AFP, selon qu’ils sont toujours en détention, libérés ou morts.

Adam reste sans nouvelles de son cousin Tamir. « Nous ne savons pas s’il a été blessé, s’il reçoit des soins médicaux », a-t-elle ajouté, regrettant que « personne ne parle d’un accord pour ramener les hommes » otages à Gaza.

Parmi les Palestiniens libérés dans la nuit de mercredi à jeudi figure Ahed Tamimi, 22 ans, icône de la lutte contre l’occupation israélienne.

Elle avait été arrêtée le 6 novembre pour une publication sur Instagram qui, selon des sources israéliennes, appelait au massacre des Israéliens et faisait référence à Hitler.

Sa mère Narimane, dont le mari a également été arrêté, nie qu’Ahed soit l’auteur de cette publication, ses comptes sur les réseaux sociaux étant bloqués par Israël.

La mer pour se laver

Si les prisonniers libérés ont été accueillis dans la joie, des affrontements ont éclaté avant l’aube entre Palestiniens et forces israéliennes devant la prison d’Ofer, près de Ramallah, en Cisjordanie occupée.

Un Palestinien a été tué, selon le ministère palestinien de la Santé.

L’accord de trêve a permis d’accélérer l’arrivée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, où de longs convois de camions sont encore entrés jeudi depuis l’Égypte.

PHOTO MOHAMED ABD EL GHANY, REUTERS Des camions attendent près de la frontière à Rafah, entre l’Égypte et la bande de Gaza.

Les besoins sont immenses dans le territoire déjà soumis à un blocus israélien depuis 2007 et placé depuis le 9 octobre en état de siège total par Israël.

Selon l’ONU, 1,7 million de ses 2,4 millions d’habitants ont été déplacés par la guerre, et plus de la moitié des logements endommagés ou détruits. Plusieurs centaines de milliers de civils ont fui le nord du petit territoire, dévasté par les combats, pour chercher refuge dans le sud.

Des milliers d’entre eux ont profité de la trêve pour rentrer chez eux dans le nord, ignorant l’interdiction de l’armée israélienne qui y a pris le contrôle de plusieurs secteurs.

PHOTO MAHMUD HAMS, AGENCE FRANCE-PRESSE Des gens marchent dans une rue du quartier de Khezaa, à la périphérie de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Pour les habitants de la bande de Gaza, une étroite langue de terre qui longe la Méditerranée, la trêve est aussi l’occasion de retrouver le bord de mer, pour se baigner, se laver, faire la lessive ou pêcher.

« Peut-être que la trêve ne sera pas prolongée », s’inquiète Samia, une jeune femme réfugiée avec son mari et ses cinq enfants à Deir al-Balah, dans le centre du territoire.

Là, sur la plage, elle a rempli son seau d’eau salée. « On trouve à peine de l’eau pour boire, donc j’ai déjà lavé mes enfants dans la mer et maintenant je fais la lessive », raconte-t-elle.