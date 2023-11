Israël et le Hamas en guerre, jour 50 Après une impasse, de nouveaux otages libérés

Un nouveau groupe d’otages a été libéré samedi par le Hamas, au deuxième jour d’une trêve fragile entre le groupe islamiste et Israël. L’interruption des combats a permis l’entrée de plus de 60 camions d’aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza, transportant de l’eau, de la nourriture et de l’équipement médical.