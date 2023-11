Treize otages sont arrivés en Israël, a annoncé dimanche soir l’armée, précisant que quatre autres étaient en chemin, dans le cadre d’un accord de trêve avec le mouvement islamiste palestinien Hamas.

CE QU’IL FAUT SAVOIR Le commandant militaire de la Brigade du nord de Gaza, Ahmed al-Ghandour, et trois autres cadres du Hamas ont été tués au cours de l’offensive israélienne, selon la branche armée du mouvement palestinien.

Dix-sept otages détenus par le Hamas ont été relâchés et 39 prisonniers palestiniens devraient être libérés, au troisième jour de la trêve, selon l’armée israélienne.

Au total, 248 camions d’aide humanitaire sont arrivés à Gaza depuis vendredi, selon l’ONU.

Huit Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne en 24 heures en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé.

Un total de 39 Palestiniens détenus par Israël seront libérés de prison dimanche, a annoncé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar.

Dans le cadre d’un accord conclu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, « 39 civils palestiniens seront relâchés aujourd’hui [dimanche] en échange de la libération de 13 détenus israéliens de Gaza, ainsi que d’un détenu de nationalité russe et de trois Thaïlandais », a indiqué Majed Al-Ansari dans un message sur X.

Le président Joe Biden a annoncé la libération dimanche par le Hamas d’une otage américaine de 4 ans nommée Abigail.

L’enfant avait été prise en otage le 7 octobre par le Hamas lors de son assaut contre Israël. Selon le conseiller de la Maison-Blanche Jake Sullivan, la petite a « vu ses parents être tués devant elle ».

« Elle a subi un traumatisme terrible », a déploré dimanche le président américain.

Joe Biden a aussi dit dimanche espérer que la trêve de quatre jours convenue entre Israël et le Hamas et qui doit prendre fin lundi puisse se poursuivre « au-delà de demain ».

C’est la troisième fois que des otages israéliens et étrangers sont libérés en trois jours, à la suite de la trêve entamée vendredi. Douze otages ont été emmenés par des unités d’élite israéliennes, une femme est rentrée en hélicoptère et quatre personnes sont passées par l’Égypte via le terminal de Rafah (sud de la bande de Gaza), selon le communiqué de l’armée israélienne.

L’accord, négocié par le Qatar avec l’appui des États-Unis et de l’Égypte et entrée en vigueur vendredi, prévoit quatre jours de trêve, le passage de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza et la libération d’un total de 50 otages, sur les plus de 200 encore retenus à Gaza, et de 150 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes.

Dans le même temps, de longs convois d’aide internationale ont continué à entrer dimanche, depuis l’Égypte, dans la bande de Gaza, pilonnée sans répit jusqu’à vendredi par l’armée israélienne en représailles à l’attaque sanglante lancée par le Hamas contre Israël le 7 octobre.

Malgré la trêve, qui offre un premier répit à la population de Gaza, la situation humanitaire dans le territoire est « dangereuse » et les besoins « sans précédent », a affirmé dimanche l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Signe de la fragilité de la trêve, les libérations de samedi ont été retardées de plusieurs heures, le Hamas accusant Israël de ne pas respecter les termes de l’accord conclu mercredi sous l’égide du Qatar, avec l’appui des États-Unis et de l’Égypte.

PHOTO JACK GUEZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Un véhicule transportant des otages israéliens libérés par le Hamas arrive au centre médical Sheba à Ramat Gan, le 26 novembre.

« Guerre psychologique »

Le porte-parole de l’armée israélienne Doron Spielman avait de son côté évoqué une « tactique dilatoire » du mouvement islamiste dans le cadre d’une « guerre psychologique ».

Le Hamas a remis vendredi et samedi au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 26 otages israéliens, ainsi que 15 étrangers non concernés par l’accord de trêve, détenus à Gaza, pendant qu’Israël a libéré 78 prisonniers palestiniens.

Au-delà des quatre premiers jours de trêve, la libération de « dix otages supplémentaires conduira à une journée supplémentaire de pause », a affirmé le gouvernement israélien.

Samedi soir, 13 Israéliens et quatre Thaïlandais avaient finalement regagné Israël via l’Égypte.

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO DU HAMAS VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Des otages thaïlandais récemment libérés saluant à bord d’un véhicule de la Croix-Rouge, dans la bande de Gaza, le 26 novembre

Parmi eux figurait Maya Regev, 21 ans, enlevée avec son frère de 18 ans en tentant de fuir le festival de musique Tribe of Nova attaqué par les combattants du Hamas le 7 octobre à l’aube. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avait montré la jeune femme et son frère ligotés à l’arrière d’un pick-up.

« Je suis très heureuse que Maya soit sur le point de nous rejoindre. Néanmoins, j’ai le cœur brisé parce que mon fils Itay est toujours prisonnier du Hamas à Gaza », a déclaré sa mère Mirit, citée par le Forum des familles d’otages.

Au total, 364 personnes avaient été tuées par le Hamas lors de l’attaque de Tribe of Nova, devenue un des symboles du massacre du 7 octobre qui a traumatisé Israël.

« Sortez-les de l’enfer »

Une Israélo-Irlandaise de 9 ans, Emily, enlevée avec une amie et la mère de celle-ci dans le kibboutz Beeri, a également été libérée samedi, après avoir passé le jour de son anniversaire en captivité le 17 novembre.

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO DE L’AGENCE FRANCE-PRESSE Emily Hand s’est jetée dans les bras de son père après sa libération.

À Tel-Aviv, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés samedi soir sur la Place des otages. « Sortez-les de l’enfer », pouvait-on lire sur une banderole.

L’armée a estimé à 240 le nombre total d’otages enlevés par le Hamas le 7 octobre. Selon les autorités israéliennes, 1200 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées lors de l’attaque.

En représailles, Israël a promis d’« éliminer » le Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et Israël, bombardant sans relâche le territoire palestinien et lançant le 27 octobre une offensive terrestre, jusqu’à la trêve.

Dans la bande de Gaza, 14 854 personnes, dont 6150 âgées de moins de 18 ans, ont été tuées par les frappes israéliennes, selon le gouvernement du Hamas.

Tard samedi, Israël a annoncé avoir libéré un second groupe de 39 prisonniers palestiniens, tous des femmes et des jeunes de moins de 19 ans, comme la veille.

PHOTO AHMAD GHARABLI, AGENCE FRANCE-PRESSE Un autocar transportant du personnel de la Croix-Rouge et des détenus palestiniens libérés des prisons israéliennes est arrivé à Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 26 novembre.

Au total, 6600 Palestiniens sont incarcérés dans des prisons israéliennes, selon le Club des prisonniers, une ONG palestinienne de défense des détenus.

En Cisjordanie occupée, des convois de voitures où flottaient des drapeaux des différents mouvements palestiniens, Hamas en tête, ont défilé dans les rues, escortant un bus du CICR qui transportait les détenus libérés.

À Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, les célébrations ont été plus discrètes.

Israa Jaabis, 39 ans, la prisonnière la plus connue de la liste, avait été condamnée à 11 ans de prison pour avoir fait exploser une bonbonne de gaz qu’elle transportait dans le coffre de sa voiture à un barrage en 2015, blessant un policier.

PHOTO OREN ZIV, AGENCE FRANCE-PRESSE Israa Jaabis

Sa photo dans un tribunal israélien, levant ses doigts atrophiés, le visage en partie brûlé, est régulièrement brandie pour illustrer les souffrances des prisonniers palestiniens. « J’ai honte de parler de réjouissance alors que toute la Palestine est blessée », a-t-elle affirmé.

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, le général Herzi Halevi, a prévenu que ses soldats « recommenceront à attaquer Gaza dès que la trêve sera terminée ».

Le Hamas a de son côté annoncé la mort à une date non précisée, pendant l’offensive israélienne, de cinq chefs du mouvement, dont le commandant militaire de la Brigade du nord de Gaza, Ahmed al-Ghandour, considéré comme un « terroriste » par les États-Unis depuis 2017.

« Nous jurons devant Dieu que nous poursuivrons leur chemin », ont affirmé les brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas.

« 200 camions par jour »

L’accord de trêve inclut aussi l’entrée d’aide humanitaire et de carburant à Gaza, où Israël a imposé un siège total depuis le 9 octobre. Ces cargaisons, dont l’entrée depuis l’Égypte est soumise au feu vert israélien, arrivaient ces dernières semaines au compte-gouttes.

PHOTO MOHAMMED ABED, AGENCE FRANCE-PRESSE Un enfant porte un sac d’aide humanitaire sur son dos tandis qu’un autre utilise un vélo, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 26 novembre.

Samedi, 248 camions chargés d’aide ont pu entrer dans la bande de Gaza, selon l’ONU.

Dimanche, une partie des cargaisons devait comme la veille être acheminée vers le nord et la ville de Gaza, où « il n’y a ni eau potable, ni nourriture », a déclaré un porte-parole de l’UNRWA à Gaza, Adnan Abu Hasna.

« Nous devrions envoyer 200 camions par jour pendant au moins deux mois pour répondre aux besoins », a-t-il ajouté.

L’armée israélienne considère le tiers nord de la bande de Gaza comme une zone de combats abritant le centre des infrastructures du Hamas. Elle a ordonné à la population de partir et interdit à quiconque d’y revenir.

PHOTO BASSAM MASOUD, REUTERS Vue sur des immeubles détruits dans la ville de Gaza, le 26 novembre

Malgré cet avertissement, des milliers d’habitants de Gaza déplacés ont profité de la trêve pour tenter de rentrer chez eux dans le nord.

Dans la ville de Gaza transformée en champ de ruines, des habitants, certains traînant de maigres baluchons, parcouraient dans la poussière, entre les amas de gravats, les rues bordées d’immeubles dévastés, selon des images de l’AFP.

D’autres, depuis le nord, ont pris le chemin du sud, où sont déjà massés des centaines de milliers de déplacés.

Les hôpitaux débordés du sud de la bande de Gaza ont continué pendant ce temps à recevoir de nombreux blessés évacués du nord, où la quasi-totalité des établissements de santé sont à l’arrêt.

Plus de la moitié des logements du territoire ont été endommagés ou détruits, selon l’ONU, et 1,7 million de personnes ont été déplacées, sur 2,4 millions d’habitants.