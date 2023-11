Accord Israël-Hamas Les émotions contradictoires des familles des deux camps

(Jérusalem) Toutes espèrent serrer leurs proches dans les bras très vite, mais n’osent encore y croire. Des familles des otages israéliens et des prisonniers palestiniens hésitaient mercredi entre angoisse et espoir, après l’accord signé sur un échange entre Israël et le Hamas.