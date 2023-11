PHOTO VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

Les aéroports de Damas et d’Alep hors service depuis un mois

(Beyrouth) Les aéroports de Damas et Alep sont toujours hors service depuis les frappes israéliennes qui les ont simultanément visés le mois dernier, plus longue fermeture depuis le début du conflit syrien en 2011, a indiqué mercredi l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Agence France-Presse

Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien depuis 2011. Ces frappes ont ciblé des positions de l’armée syrienne et des groupes affiliés à Téhéran, tel que le Hezbollah libanais, dont deux sites ont été visés mercredi, selon l’OSDH.

Les vols à destination et en provenance de l’aéroport de Damas, le plus grand et le principal de Syrie, sont interrompus depuis le 22 octobre en raison des frappes israéliennes sur ses principales pistes. Des frappes similaires le même jour ont conduit à la mise hors service de l’aéroport d’Alep, le deuxième du pays.

Les deux aéroports restent fermés malgré la fin des travaux de réparation, a indiqué à l’AFP le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Si depuis le début de la guerre en Syrie, Israël a ciblé à plusieurs reprises l’aéroport de Damas, c’est la première fois qu’il ferme un mois, a-t-il souligné.

L’AFP n’a pas pu obtenir de commentaire des autorités syriennes, qui n’ont pas encore annoncé les raisons de la prolongation des fermetures.

Les vols sont souvent détournés vers l’aéroport d’Alep, dans le nord du pays. Mais celui-ci étant également hors service, le ministère des Transports a annoncé que tous les vols seraient déviés vers l’aéroport de la ville côtière de Lattaquié, plus petit et moins équipé.

La présence d’une base militaire russe dans l’aéroport de Lattaquié le protège des bombardements israéliens, selon l’OSDH.

Le Hezbollah visé

Les voyageurs doivent se rendre à Lattaquié par voie terrestre (à environ 350 km de Damas) pour s’envoler vers des destinations limitées, parmi lesquelles la Russie, l’Iran et l’Irak, ce qui augmente le temps et les coûts.

Les Syriens en provenance de pays européens et des États-Unis passent généralement par les aéroports de Beyrouth et d’Amman, en raison du manque de vols directs vers la Syrie.

Israël a intensifié ses attaques contre le territoire syrien depuis le début le 7 octobre de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza.

Mercredi, l’OSDH a fait état de frappes aériennes israéliennes près de Damas visant dans la matinée un centre du Hezbollah soutenu par l’Iran, ennemis jurés d’Israël. Les médias officiels n’ont pas évoqué les frappes.

L’Observatoire rapporte aussi un bombardement israélien mené dans l’après-midi contre une cible du Hezbollah également à proximité de Damas, sans faire de victimes pour l’heure.

Les médias officiels font également état de cette frappe.

« Vers 15 h 10 (7 h 10 heure de l’Est) cet après-midi, l’ennemi sioniste a mené une attaque aérienne avec deux missiles… visant certaines positions à proximité de la ville de Damas », a indiqué une source militaire syrienne dans un communiqué relayé par les médias officiels.

« Nos forces de défense aérienne ont répondu à l’agression et ont abattu l’un des missiles », ajoute la source, évoquant des « dégâts matériels ».

Israël commente rarement ses attaques en Syrie, mais dit vouloir empêcher l’Iran de s’implanter à ses portes.