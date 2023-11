Israël et le Hamas en guerre, jour 47 Accord sur une trêve et une libération d’otages et de détenus palestiniens

(Jérusalem) Après plus de six semaines de guerre, Israël et le Hamas ont annoncé mercredi un accord prévoyant la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens durant une trêve de quatre jours dans le territoire palestinien.