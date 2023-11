Israël et le Hamas en guerre, jour 44 En attendant la trêve

L’accord espéré entre Israël et le Hamas pour libérer des otages et permettre une pause dans les affrontements n’a pas eu lieu dimanche. En contrepartie, des bébés prématurés ont été évacués de l’hôpital al-Chifa vers l’Égypte, pendant que l’armée israélienne affirme avoir trouvé un tunnel sous l’hôpital, et des preuves que des otages y ont été transportés.