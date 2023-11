Les tractations internationales se poursuivent pour obtenir une libération d’otages aux mains du Hamas, au 44e jour de la guerre déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Le Qatar, qui mène une médiation, a affirmé dimanche qu’il ne restait que des obstacles « mineurs » avant un accord.

Adel ZAANOUN, avec Sarah BENHAIDA à Jérusalem Agence France-Presse

« Les défis qui subsistent dans les négociations sont très mineurs […] Ils sont plus logistiques, ils sont plus pratiques », a déclaré le premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, lors d’une conférence de presse à Doha au côté du chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell.

Les négociations en vue d’un accord ont connu « des hauts et des bas au cours des dernières semaines. Je pense que je suis désormais plus confiant dans le fait que nous sommes suffisamment proches pour parvenir à un accord qui permettra à ces gens [les otages] de rentrer chez eux en toute sécurité », a-t-il ajouté.

M. Borrell, qui devait rencontrer l’émir du Qatar avant de se rendre en Jordanie, a appelé à la « libération sans condition » de tous les otages, et a dénoncé l’attaque du Hamas contre Israël.

« Il n’y a pas de hiérarchie entre les horreurs, une horreur ne justifie pas une autre », a-t-il dit, appelant à la fin de l’escalade de la violence et à une « paix durable » dans la région.

La Maison-Blanche avait affirmé samedi « continuer à travailler dur » pour parvenir à une ébauche d’accord entre Israël et le Hamas.

Évacuation de l’hôpital al-Chifa

Par ailleurs, l’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza est devenu une « zone de mort », a dénoncé l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui veut évacuer les derniers patients, alors que l’armée israélienne « continue à étendre ses opérations » contre le Hamas.

Samedi, une équipe de l’OMS et d’autres experts de l’ONU, a pu mener une mission d’une heure au sein de l’hôpital al-Chifa, devenu une « zone de mort » où la situation est « désespérée » en raison du manque d’eau, d’électricité, de médicaments, de nourriture et de matériel médical.

Selon l’OMS, 2500 personnes déplacées, qui avaient trouvé refuge dans cet hôpital, l’ont quitté samedi après en avoir reçu l’ordre par l’armée israélienne, ainsi qu’un certain nombre de patients et de personnels médicaux. L’armée a assuré avoir seulement « répondu à une requête » du directeur de l’établissement.

L’immense complexe hospitalier hébergeait encore samedi 25 soignants et 291 patients, dont une trentaine de bébés dans un état critique, 22 patients sous dialyse et deux en soins intensifs, selon l’OMS.

Plans d’évacuation

L’organisation a affirmé préparer avec ses partenaires « des plans pour l’évacuation immédiate des patients restants, du personnel et de leurs familles » vers d’autres hôpitaux de Gaza.

PHOTO OMS VIA REUTERS Une équipe d’évaluation humanitaire dirigée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a visité l’hôpital al-Chifa de Gaza, le 18 novembre.

Mohammed Zaqout, directeur général des hôpitaux de la bande de Gaza, a annoncé dimanche à l’AFP l’évacuation de 31 bébés prématurés de l’hôpital.

« Trois médecins et deux infirmiers les accompagnent » et « des préparatifs sont en cours pour les évacuer vers l’Égypte » via le terminal de Rafah, l’unique ouverture sur le monde du territoire palestinien qui ne soit pas aux mains d’Israël, a-t-il ajouté.

Selon l’armée israélienne, qui a investi mercredi matin l’hôpital, ce dernier abrite un repaire du Hamas installé notamment dans un réseau de tunnels. Le mouvement islamiste dément.

Les combats entre Israël et le Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et Israël, se concentrent dans le nord du territoire, notamment dans la ville de Gaza, transformée en champ de ruines.

Images effroyables

L’armée israélienne a affirmé continuer « à étendre ses opérations dans de nouveaux quartiers de la bande de Gaza », comme les zones de Jabaliya et de Zaytoun, dans le nord du territoire.

Sur des images non datées, on voit des soldats israéliens se déplacer et tirer dans un milieu urbain très dense, au milieu d’immeubles abîmés.

Dimanche, l’armée a annoncé la mort de trois soldats dans la bande de Gaza, portant à 62 le nombre de militaires tués dans ce territoire depuis le 7 octobre.

La guerre a été déclenchée par une attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, dans laquelle 1200 personnes ont été tuées, selon les autorités, en grande majorité des civils.

En représailles, Israël a juré d’« anéantir » le mouvement islamiste, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007. L’armée pilonne sans relâche le petit territoire palestinien et a lancé une opération terrestre le 27 octobre.

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AGENCE FRANCE-PRESSE Cette photo prise depuis le sud d’Israël montre des drapeaux israéliens flottant au-dessus de bâtiments détruits dans la bande de Gaza, le 19 novembre.

Le Hamas a affirmé samedi que des frappes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabaliya, géré par l’ONU dans le nord du territoire, avaient fait plus de 80 morts, dont au moins 50 dans une école qui héberge des déplacés.

« Nous recevons des images effroyables de nombreux morts et blessés encore une fois dans une école de l’UNRWA qui abritait des milliers de déplacés », a indiqué le patron de cette agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, exigeant que « ces attaques » cessent.

Samedi soir, le gouvernement du Hamas a annoncé que 12 300 Palestiniens avaient été tués dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre, dont plus de 5000 enfants.

Selon l’ONU, plus des deux tiers des 2,4 millions d’habitants ont été déplacés par la guerre dans la bande de Gaza, soumise à un « siège complet » par Israël depuis le 9 octobre, qui a coupé les livraisons de nourriture, d’eau, d’électricité et de médicaments.

PHOTO MOHAMMED SALEM, REUTERS Des enfants palestiniens sont logés dans une tente à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 19 novembre.

Après le feu vert d’Israël vendredi, environ 120 000 litres de carburant sont arrivés samedi selon l’ONU, encore en deçà des besoins pour ses opérations humanitaires de base.

La plupart des Palestiniens déplacés ont fui vers le sud du territoire en emportant le minimum et tentent de survivre dans le froid qui s’installe.

Mais des frappes ont également lieu dans le sud de la bande de Gaza. Dans la nuit de vendredi à samedi, un bombardement a ainsi fait 26 morts dans la ville de Khan Younès, d’après le directeur de l’hôpital Nasser.

Le jour de l’attaque initiale du Hamas, quelque 240 personnes ont été enlevées et ramenées à Gaza, selon les autorités israéliennes.

« Solution à deux États »

En Israël, la pression s’accentue sur le gouvernement pour obtenir la libération des otages, retenus dans la bande de Gaza depuis plus de six semaines.

« Toutes les familles » ont obtenu de rencontrer lundi soir « l’ensemble du cabinet de guerre » israélien a affirmé samedi le Forum des familles des otages et disparus.

« Ramenez-les à la maison, maintenant. Tous », avaient clamé samedi au milieu d’une marée de drapeaux israéliens des milliers de manifestants à Jérusalem.

Les tensions sont aussi vives en Cisjordanie occupée où au moins deux personnes ont été tuées dimanche par l’armée israélienne, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Depuis le 7 octobre, plus de 200 Palestiniens ont été tués par des colons et des soldats israéliens dans ce territoire, selon le ministère palestinien de la Santé.

Dans une tribune publiée par le Washington Post samedi, le président américain Joe Biden a menacé d’interdire de visa aux États-Unis les colons « extrémistes qui attaquent des civils en Cisjordanie ».

M. Biden, dont le pays est un allié clé d’Israël, a appelé par ailleurs à une future réunification de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sous une « Autorité palestinienne revitalisée ».

Pour le président américain, « une solution à deux États est le seul moyen d’assurer la sécurité à long terme du peuple israélien et du peuple palestinien. »