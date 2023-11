(Jérusalem) L’armée israélienne a diffusé dimanche soir des images présentées comme venant des caméras de surveillance de l’hôpital al-Chifa de Gaza et montrant le 7 octobre des otages amenés dans l’enceinte de l’établissement.

Agence France-Presse

CE QU’IL FAUT SAVOIR La conclusion d’un accord sur la libération des otages enlevés par le Hamas repose sur des questions pratiques « mineures », selon le premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

Les 31 bébés prématurés qui étaient encore dans l’hôpital al-Chifa après son évacuation samedi ont été évacués de l’établissement, a indiqué le DG des hôpitaux de la bande de Gaza Mohammed Zaqout.

Trois soldats israéliens ont été tués dans la bande de Gaza, portant à 62 le nombre des militaires tués depuis le début l’offensive israélienne, a annoncé l’armée.

Selon le dernier bilan du gouvernement du Hamas, 13 000 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre.

L’attaque du Hamas a fait 1200 morts, majoritairement des civils tués le 7 octobre, selon les autorités israéliennes.

L’armée israélienne estime qu’environ 240 personnes ont été prises en otage.

« Ces découvertes prouvent que l’organisation terroriste du Hamas a utilisé comme infrastructure terroriste le complexe hospitalier al-Chifa le jour du massacre », ont indiqué l’armée et le Shin Beth, le service de sécurité intérieur israélien dans un communiqué.

Ces images, dont l’AFP n’a pas pu vérifier l’authenticité dans l’immédiat, semblent datées du 7 octobre 2023, le jour où le mouvement islamiste palestinien a mené son attaque sur Israël, la plus violente de l’histoire du pays depuis 1948, tuant environ 1200 personnes, en majorité des civils selon les autorités israéliennes et prenant quelque 240 otages.

Dans l’une des vidéos, un homme sérieusement blessé est vu en train d’être amené dans un couloir sur une civière entouré de plusieurs hommes dont au moins quatre armés. Au moins trois autres hommes portent des blouses bleues de personnel médical.

Sur une autre vidéo, un individu semble lutter alors qu’il est poussé dans ce qui semble être une entrée de l’établissement.

« Ici, vous pouvez voir le Hamas emmener un otage à l’intérieur », a commenté le porte-parole de l’armée Daniel Hagari au cours d’un point-presse. « Nous n’avons pas encore localisé ces deux otages, a-t-il ajouté. Nous ne savons pas où ils se trouvent ».

Désormais, la vérité est claire. Le Hamas fait la guerre depuis les hôpitaux ». Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne

Ezzat al-Rishq, haut responsable politique du Hamas cité dans un communiqué du mouvement, a répondu en soirée à Daniel Hagari.

« Nous avons dit depuis longtemps que la résistance avait amené plusieurs des prisonniers de l’occupant dans des hôpitaux pour qu’ils reçoivent des soins et des opérations, notamment parce que certains ont été blessés dans des bombardements aériens » israéliens, a-t-il dit.

« Nous avons montré des images de tout cela et le porte-parole de l’armée fait comme s’il avait découvert quelque chose d’incroyable », a-t-il poursuivi.

En représailles de l’attaque du 7 octobre, Israël a juré d’ » anéantir « le mouvement et son armée pilonne sans relâche le petit territoire palestinien où elle a lancé une opération terrestre le 27 octobre. Mais l’ampleur des destructions suscite les réprobations d’une partie de la communauté internationale.

Au total, 13 000 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre, incluant plus de 5500 enfants, selon le gouvernement du Hamas.

Peu avant la diffusion de ces images, l’armée israélienne avait indiqué avoir découvert un tunnel long de 55 mètres utilisé selon elle « pour du terrorisme » sous l’hôpital al-Chifa.

Ce tunnel se trouve à dix mètres de profondeur, a précisé l’armée, alors que des dizaines de patients se trouvent encore dans ce complexe hospitalier, le plus grand de la bande de Gaza, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Un escalier pentu conduit à l’entrée du tunnel « équipé de plusieurs moyens de défense dont une porte blindée, a expliqué l’armée dans un communiqué. » Ce type de portes est utilisé par les terroristes de l’organisation Hamas pour empêcher les forces israéliennes d’entrer dans les centres de commandement « .

Le tunnel a été découvert dans une zone de l’hôpital sous un hangar contenant des armes, dont des « lance-grenades, des explosifs et des fusils Kalashnikov », a-t-elle ajouté, précisant que les soldats continuaient de progresser dans le souterrain.

Les forces israéliennes ont assiégé depuis mercredi l’établissement hospitalier, où le Hamas dément avoir toute activité militaire.

Par ailleurs, Daniel Hagari a affirmé que le rapport d’autopsie de la soldate Noa Marciano, une otage découverte morte près d’al-Chifa, selon l’armée israélienne, prouvait qu’elle avait été « assassinée sur place par un terroriste du Hamas ».

Le Hamas affirme qu’elle a été tuée dans un bombardement israélien.

« Pendant les bombardements de l’armée, son ravisseur a été tué et Noa blessée, mais pas de manière critique, c’est ce que dit le rapport d’autopsie », a répondu M. Hagari.

Israël poursuit ses opérations

Les combats entre Israël et le Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et Israël, se concentrent dans le nord du territoire.

L’armée israélienne a affirmé continuer « à étendre ses opérations dans de nouveaux quartiers de la bande de Gaza », indiquant avoir mené samedi des opérations dans les zones de Jabaliya et de Zaytoun.

De violents combats opposaient dimanche les troupes israéliennes au sol et les combattants palestiniens dans le centre de Gaza-Ville, transformée en champ de ruines, a constaté un journaliste de l’AFP.

Cette photo prise depuis le sud d’Israël montre des drapeaux israéliens flottant au-dessus de bâtiments détruits dans la bande de Gaza, le 19 novembre.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, 41 membres d’une même famille sont morts dans une frappe israélienne sur leur maison dans ce quartier.

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AGENCE FRANCE-PRESSE Cette photo prise depuis le sud d’Israël montre des drapeaux israéliens flottant au-dessus de bâtiments détruits dans la bande de Gaza, le 19 novembre.

Samedi, le Hamas avait affirmé que des frappes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabaliya, géré par l’ONU, avaient fait plus de 80 morts, dont au moins 50 dans une école hébergeant des déplacés. Israël n’a pas confirmé ces frappes.

Au total, 13 000 personnes avaient été tuées dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre, incluant plus de 5500 enfants, selon le mouvement islamiste.

« Les évènements horribles » survenus ces dernières 48 heures à Gaza « dépassent l’entendement », a déclaré dimanche le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk.

« Le meurtre de tant de personnes dans des écoles transformées en abris », l’évacuation de l’hôpital al-Chifa et le déplacement forcé de milliers d’habitants dans le sud de Gaza « vont à l’encontre des protections élémentaires que le droit international doit accorder aux civils », a-t-il estimé.

Selon l’ONU, plus des deux tiers des 2,4 millions de Gazaouis ont été déplacés par la guerre dans le territoire soumis depuis le 9 octobre à un « siège complet » par Israël, qui a coupé les livraisons de nourriture, d’eau, d’électricité et de médicaments.

Des enfants palestiniens sont logés dans une tente à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 19 novembre.

Sur demande américaine, Israël a toutefois accepté de livrer du carburant. Environ 120 000 litres sont arrivés samedi, selon l’ONU qui estime ces livraisons insuffisantes.

La plupart des Palestiniens déplacés ont fui vers le sud du territoire et vivent dans des conditions précaires alors que l’hiver approche.

Des bébés évacués de l’hôpital al-Chifa

Plus de 30 bébés prématurés ont été évacués dimanche du plus grand hôpital de la bande de Gaza pour être transférés vers l’Égypte, au moment où l’armée israélienne « continue à étendre ses opérations » contre le Hamas avec des combats intenses et des bombardements qui font payer un lourd tribut à la population du territoire.

PHOTO HATEM KHALED, REUTERS Des bébés prématurés évacués de l’hôpital al-Chifa de la ville de Gaza reçoivent des soins dans un hôpital de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 19 novembre.

Par ailleurs, les négociations se poursuivent pour obtenir la libération d’otages aux mains du Hamas, au 44e jour de la guerre déclenchée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, le 7 octobre, d’une ampleur inédite dans l’histoire du pays. Selon les autorités, 1200 personnes ont été tuées ce jour-là, en grande majorité des civils.

Les 31 bébés prématurés qui étaient encore dans l’hôpital al-Chifa ont été transportés dans une structure installée par les Émirats arabes unis à Rafah, dans le sud de Gaza, pour recevoir « des soins urgents dans l’unité de soins intensifs néonatals », a indiqué sur X le patron de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Un bébé prématuré évacué est nourri alors qu’il reçoit des soins dans un hôpital de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 19 novembre.

« Des préparatifs sont en cours pour les évacuer vers l’Égypte » via le terminal de Rafah, a précisé le directeur général des hôpitaux de la bande de Gaza, Mohammed Zaqout.

« Ces bébés ont beaucoup souffert » et ont subi des « séquelles importantes », a-t-il expliqué à la presse, car « l’eau utilisée pour leur lait était contaminée » et les biberons « n’étaient pas correctement stérilisés ». Huit d’entre eux sont morts avant leur transfert dont deux dimanche matin, a-t-il ajouté.