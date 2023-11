Israël a mené lundi d’intenses bombardements sur la bande de Gaza assiégée, où la guerre a fait près de 10 000 morts, selon le Hamas, en presque un mois tandis que les combats au sol font rage malgré les appels pressants à une trêve humanitaire.

Ce qu’il faut savoir Le Hamas annonce plus de 200 morts dans des frappes israéliennes nocturnes ;

Anntony Blinken est en Turquie pour apaiser la colère d’un allié ;

Le président iranien a accusé les États-Unis d’encourager Israël à tuer des Palestiniens ;

L’armée israélienne a arrêté Ahed Tamimi, figure de la cause palestinienne dans le monde ;

Le parachutage d’une aide médicale sur Gaza s’est fait en coordination avec l’armée israélienne ;

Selon le dernier bilan du Hamas, 9770 personnes, dont 4800 enfants et 2550 femmes, ont été tuées dans la bande de Gaza ;

En Cisjordanie, plus de 150 Palestiniens sont morts, selon l’Autorité palestinienne ;

En Israël, plus de 1400 personnes ont été tuées, majoritairement des civils tués le 7 octobre lors de l’attaque du Hamas ;

Le Hamas détient toujours environ 240 otages.

Selon le gouvernement du Hamas, au pouvoir dans le territoire palestinien, les frappes de la nuit ont tué plus de 200 personnes dans la bande de Gaza, pilonnée sans relâche en représailles à l’attaque sanglante lancée le 7 octobre contre Israël par le mouvement islamiste.

« Ce sont des massacres ! Ils ont détruit trois maisons sur les têtes de leurs habitants, des femmes et des enfants, on a déjà sorti 40 corps des décombres », a raconté à l’AFP Mahmoud Mechmech, 47 ans, qui vit dans le quartier d’al-Machaala à Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

Dimanche soir, le ciel de Gaza n’a cessé de se zébrer d’éclairs et de champignons de feu jaunes et rouges. L’armée israélienne a annoncé mener des frappes « intensives » et prévenu qu’elles dureraient « plusieurs jours ».

En parallèle à ses raids aériens qui ont transformé des quartiers entiers en champs de ruines, Israël mène depuis le 27 octobre des combats terrestres acharnés contre le Hamas, qu’il a juré « d’anéantir ».

Les combats les plus intenses se déroulent dans le nord du territoire, où se trouve la ville de Gaza, désormais encerclée et qui abrite selon Israël le « centre » du Hamas.

Selon le général Daniel Hagari, un porte-parole de l’armée israélienne, les soldats ont coupé le territoire en deux : « Gaza Sud et Gaza Nord ».

L’armée a lancé lundi matin un nouvel appel aux civils à quitter le nord de la bande de Gaza, affirmant que les soldats seraient ainsi « moins limités » dans leurs opérations.

PHOTO SAID KHATIB, AGENCE FRANCE-PRESSE La ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 6 novembre 2023

« Nous serons alors en mesure de démanteler le Hamas, bastion après bastion, bataillon après bataillon, jusqu’à ce que nous atteignions l’objectif ultime, qui est de débarrasser la bande de Gaza – toute la bande de Gaza – du Hamas », a déclaré un porte-parole.

L’armée a annoncé lundi avoir « pris possession » d’un poste de commandement du Hamas dans la ville de Gaza. Des images ont montré des chars évoluant au milieu des ruines d’un immeuble.

« Cela doit s’arrêter »

Face à un bilan qui s’alourdit de jour en jour, les dirigeants des principales agences de l’ONU ont appelé dimanche à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat ».

« Cela fait 30 jours. Trop c’est trop. Cela doit cesser maintenant », ont-ils écrit, appelant aussi le Hamas à libérer les plus de 240 otages qu’il détient depuis le 7 octobre.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, dont le pays est opposé à un cessez-le-feu qui avantagerait selon lui le Hamas, a répété dimanche « l’engagement des États-Unis pour la livraison d’une aide humanitaire vitale » à Gaza.

Le secrétaire d’État américain a poursuivi lundi sa tournée régionale en Turquie, où il a rencontré son homologue Hakan Fidan, pour tenter de désamorcer la colère de ce pays contre l’offensive israélienne à Gaza.

Dénonçant un « massacre immoral », le président turc Recep Tayyip Erdogan a coupé tout contact avec le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et a aussi décidé de ne pas rencontrer M. Blinken.

En Iran, puissant soutien du Hamas, le président Ebrahim Raïssi a accusé lundi les États-Unis d’« encourager » Israël à « tuer et à perpétrer des actes cruels » contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Dimanche, le dernier bilan officiel du Hamas comptabilisait 9770 morts, dont 4800 enfants, dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre.

Ces bombardements touchent durement les civils, dans ce petit territoire de 362 kilomètres carrés peuplé de 2,4 millions d’habitants, placé depuis le 9 octobre en état de « siège complet » par Israël qui y a coupé les livraisons d’eau, d’électricité et de nourriture.

La bande de Gaza était déjà soumise à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis que le Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et Israël, y a pris le pouvoir en 2007.

L’armée israélienne a de nouveau accusé, lundi sur X, le Hamas de construire des tunnels sous les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte pour cacher des combattants et planifier des attaques, une accusation que le mouvement islamiste a démentie à plusieurs reprises.

PHOTO MAHMUD HAMS, AGENCE FRANCE-PRESSE La ville de Deir Balah, au centre de la bande de Gaza, le 6 novembre 2023

En Israël, plus de 1400 personnes ont été tuées, majoritairement des civils tués le 7 octobre lors de l’attaque du Hamas, d’une violence et d’une ampleur inédites depuis la création d’Israël en 1948.

Au moins 30 soldats israéliens, selon l’armée, ont été tués depuis le début de l’opération terrestre.

« Pas de pain, pas d’eau »

La guerre a entraîné le déplacement de 1,5 million de personnes à l’intérieur de la bande de Gaza, selon l’ONU.

« La situation est très difficile. Il n’y a pas de pain, pas d’eau, rien, même pas d’eau salée. On a vu des cadavres (sur la route), les enfants avaient très peur », a raconté Zakaria Akel, qui fuyait avec sa famille vers le sud.

Dans le sud du territoire, près de la frontière avec l’Égypte, des centaines de milliers de déplacés, certains venus à pied depuis le nord, sont massés dans des conditions très précaires.

PHOTO MAHMUD HAMS, AGENCE FRANCE-PRESSE La ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 6 novembre 2023

Cette frontière s’est ouverte partiellement le 21 octobre pour laisser transiter des convois humanitaires via le point de passage de Rafah. Au total, 451 camions étaient passés à la date de samedi, selon l’ONU.

Plusieurs centaines d’étrangers, de binationaux et de blessés (1100, selon l’ONU) ont également pu quitter Gaza via Rafah la semaine dernière. Mais ces évacuations sont suspendues depuis samedi après qu’Israël a refusé d’autoriser le passage de certains Palestiniens blessés, ont déclaré des responsables égyptiens et palestiniens.

Une icône palestinienne arrêtée

Le roi de Jordanie Abdallah II a annoncé le largage tôt lundi par l’armée de l’air jordanienne d’une aide médicale d’urgence à Gaza, destinée à un hôpital de campagne jordanien.

Après presque un mois de guerre, la communauté internationale craint toujours une extension du conflit, notamment en Cisjordanie, où Antony Blinken s’est rendu dimanche et a appelé à l’arrêt des « violences des extrémistes » contre les Palestiniens dans ce territoire occupé par Israël depuis 1967.

Plus de 150 Palestiniens y ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, selon l’Autorité palestinienne.

Lundi, l’armée israélienne a annoncé l’arrestation d’Ahed Tamimi, figure de la cause palestinienne dans le monde, âgée de 22 ans, lors d’un raid en Cisjordanie.

Les tensions sont vives aussi à Jérusalem-Est, annexée par Israël, où une soldate israélienne a été grièvement blessée lundi par un assaillant qui a été tué, selon la police israélienne.

A la frontière nord d’Israël avec le Liban, les échanges de tirs sont quotidiens entre l’armée israélienne et le Hezbollah, allié du Hamas et soutenu par l’Iran.

Depuis le 7 octobre, 81 personnes ont été tuées du côté libanais, selon un décompte de l’AFP, dont 59 combattants du Hezbollah. Six soldats et deux civils ont été tués du côté israélien.