Les combats entre les soldats israéliens et les combattants du Hamas ont fait rage samedi dans la bande de Gaza, où le mouvement islamiste palestinien a annoncé la suspension des évacuations d’étrangers et de binationaux vers l’Égypte.

Adel ZAANOUN, avec Rosie SCAMMELL à Jérusalem et Léon BRUNEAU à Amman Agence France-Presse

CE QU’IL FAUT SAVOIR Amman accueille samedi une réunion entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et des représentants de plusieurs pays arabes.

Le gouvernement du Hamas a suspendu les évacuations en raison du refus d’Israël de laisser partir des blessés palestiniens vers des hôpitaux égyptiens.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou refuse « une trêve temporaire » avec le Hamas « sans la libération » des plus de 240 otages.

L’armée israélienne a « intensifié » son offensive terrestre à Gaza et tué 10 commandants de bataillons du Hamas ayant joué un rôle clé dans la préparation de l’attaque du 7 octobre.

Une école transformée en camp de fortune pour les personnes déplacées dans le nord de la bande de Gaza a été touchée par une frappe israélienne vendredi soir et une autre samedi.

Selon le dernier bilan du Hamas samedi, 9488 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Côté israélien, plus de 1400 personnes ont été tuées, en majorité des civils le jour de l’attaque du Hamas, d’après les autorités.

Le président américain Joe Biden a fait état samedi de progrès dans l’obtention d’une pause humanitaire dans la guerre déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. Interrogé sur l’existence de progrès à ce sujet, Joe Biden a répondu « oui » en levant le pouce, à sa sortie de l’église.

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ASSOCIATED PRESS Le président américain Joe Biden

Son chef de la diplomatie Antony Blinken a rencontré ses homologues de pays arabes à Amman, après une visite en Israël, et réitéré son appel à des « pauses humanitaires », censées aider à protéger les civils et à acheminer davantage d’aide vers la bande de Gaza assiégée.

Il a néanmoins redit que son pays considérait qu’un cessez-le-feu ne ferait que « garder en place le Hamas », considéré comme un groupe « terroriste » par les États-Unis, l’Union européenne et Israël. M. Blinken doit se rendre dimanche en Turquie qui a rappelé son ambassadeur en Israël pour consultations.

Israël a rejeté vendredi les appels à des « pauses humanitaires », exigeant une libération des otages emmenés à Gaza le 7 octobre par le mouvement palestinien Hamas lors de son attaque, d’une ampleur inédite depuis la création d’Israël en 1948.

PHOTO JACK GUEZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Les soldats ont subi plusieurs attaques et tué « des dizaines de terroristes » dans le nord du territoire, d’après l’armée israélienne.

Outre les combats au sol, les bombardements aériens et à l’artillerie israéliens contre le territoire palestinien contrôlé par le Hamas n’ont pas cessé, au 29e jour de la guerre, qui a fait des milliers de morts.

Le chef d’état-major israélien, le général Herzi Halevi, a inspecté les troupes dans la bande de Gaza, une première depuis le début de la guerre, et le ministre de la Défense Yoav Gallant a juré de « trouver » et « d’éliminer » le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinouar.

M. Gallant a fait état de « combats difficiles à l’intérieur de la bande de Gaza » et affirmé que des troupes étaient entrées dans des « zones résidentielles ».

« Nous sommes épuisés »

Samedi, l’un des bombardements israéliens a touché selon le Hamas une école de l’ONU où s’abritaient des déplacés palestiniens dans le camp de réfugiés de Jabaliya, faisant 15 morts.

« Les bombes tombaient sur nous, les gens étaient coupés en morceaux, ils sont tous morts ou blessés, nous voulons une trêve, s’il vous plaît, nous sommes épuisés », a raconté Sajda Maarouf, une Palestinienne qui a trouvé refuge dans l’une des écoles.

PHOTO ANAS AL-SHAREEF, REUTERS Des Palestiniens réagissent à la suite d’une frappe contre une école gérée par l’ONU abritant des personnes déplacées dans le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, le 4 novembre.

Après l’évacuation ces derniers jours de Gaza vers l’Égypte de plusieurs centaines de blessés, d’étrangers et de binationaux via le point de passage de Rafah, le gouvernement du Hamas a suspendu les évacuations en raison du refus d’Israël de laisser partir des blessés palestiniens.

« Aucun détenteur de passeport étranger ne pourra partir avant que les blessés qui doivent être évacués des hôpitaux du nord de la bande de Gaza ne puissent être transportés vers le terminal de Rafah », a indiqué à l’AFP un responsable de l’administration des points de passage.

Vendredi, l’armée israélienne a annoncé avoir frappé une ambulance devant l’hôpital al-Shifa affirmant qu’elle était « utilisée » par le Hamas. Ce bombardement a fait 15 morts, selon le mouvement palestinien.

PHOTO MOHAMMED AL-MASR, REUTERS Des Palestiniens vérifient les dégâts après qu’un convoi d’ambulances ait été touché par une frappe, à l’entrée de l’hôpital Shifa, dans la ville de Gaza, le 3 novembre.

Le véhicule visé faisait partie d’un convoi d’ambulances qui s’apprêtait à transporter des blessés vers Rafah, d’après le Hamas.

Le patron de l’ONU Antonio Guterres s’est dit « horrifié » après ce bombardement.

« Maman sauve-moi »

PHOTO SAID KHATIB, AGENCE FRANCE-PRESSE De la fumée s’élève au-dessus de la ville de Khan Younès, vue depuis la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 4 novembre.

Selon un bilan publié samedi par le gouvernement du Hamas, 9488 personnes, essentiellement des civils, dont 3900 enfants, ont été tuées par les frappes israéliennes dans la bande de Gaza.

En Israël, au moins 1400 personnes ont été tuées selon les autorités depuis le 7 octobre, en majorité des civils massacrés le jour de l’attaque du Hamas. Le Hamas détient en outre 241 otages, selon l’armée.

Rassemblées à Tel-Aviv samedi soir, des familles d’otages ont réclamé leur libération. « Cinq membres de ma famille ont été kidnappés, enlevés de leur lit », dont sa fille de 16 ans et son fils de 12 ans, raconte Hadas Kalderon. « J’entends mon fils tous les jours qui me crie dans l’oreille “Maman sauve-moi”, c’est ce que j’entends tous les jours et j’ai le cœur brisé. »

Après l’attaque du 7 octobre, Israël a juré « d’anéantir » le Hamas.

Sur le terrain, les soldats ont intensifié leurs opérations, cherchant à détruire le « centre » du Hamas à Gaza-ville, selon l’armée. Ils ont subi plusieurs attaques et tué « des dizaines de terroristes » dans le nord du territoire. Ils ont mené un « raid ciblé » dans le sud de la bande de Gaza tuant des combattants ennemis « qui sortaient d’un tunnel ».

Au moins 29 soldats ont été tués depuis le début de l’opération terrestre à Gaza le 27 octobre, d’après l’armée.

Le Hamas a affirmé avoir ciblé un convoi militaire israélien avec des obus et infligé des « pertes à l’ennemi ».

En Israël, notamment dans le sud limitrophe de la bande de Gaza, des sirènes d’alerte aux roquettes ont retenti plusieurs fois, a indiqué l’armée.

Manifestations de soutien

En quatre semaines, les bombardements israéliens ont provoqué d’immenses destructions à Gaza et entraîné selon l’ONU le déplacement de 1,4 million de personnes.

D’après un responsable américain, 350 000 à 400 000 personnes se trouveraient encore dans le nord, où se concentre l’essentiel des combats.

Si les États-Unis sont contre un cessez-le-feu, ils ont appelé à des pauses dans les combats afin de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire qui a commencé à entrer dans la bande de Gaza via l’Égypte, mais en quantité insuffisante selon l’ONU.

La bande Gaza, 362 kilomètres carrés et 2,4 millions d’habitants, est placée depuis le 9 octobre en état de « siège complet » par Israël qui y a coupé les approvisionnements en eau, électricité et nourriture. Ce territoire était déjà soumis à un blocus israélien depuis plus de 16 ans.

Samedi, des milliers de personnes ont manifesté notamment en Europe et aux États-Unis, en soutien aux Palestiniens. À Londres, 30 000 personnes selon la police ont manifesté à Trafalgar Square pour réclamer un « cessez-le-feu immédiat ».

À la frontière israélo-libanaise, plusieurs échanges de tirs ont eu lieu, l’armée lançant des raids contre des cibles du Hezbollah et le mouvement libanais tirant en direction de positions israéliennes.

PHOTO JOSEPH EID, AGENCE FRANCE-PRESSE Des gens rassemblés dans un café regardent le discours télévisé du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah, le 3 novembre à Beyrouth.

Depuis le 7 octobre, 72 personnes ont péri côté libanais, selon un décompte de l’AFP, dont 54 combattants du Hezbollah. Six soldats et un civil ont été tués côté israélien.

En Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, plus de 140 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, selon l’Autorité palestinienne.