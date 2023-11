Israël et le Hamas en guerre, jour 28 Nouvelles frappes sur Gaza, Blinken en Israël plaide pour des « pauses humanitaires »

(Tel-Aviv) Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, en visite en Israël, a plaidé vendredi pour des « pauses humanitaires » et appelé à « faire plus » pour protéger la population de Gaza, où l’armée israélienne, en guerre contre le Hamas, poursuit ses opérations terrestres et ses frappes meurtrières.