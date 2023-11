PHOTO JOSEPH EID, AGENCE FRANCE-PRESSE

Dans un communiqué, le parti pro-iranien a indiqué qu’à 9 h 30 (heure de l’Est) ses combattants avaient attaqué « au même moment 19 positions et sites militaires sionistes à l’aide de missiles guidés, d’obus » et autres armes, et envoyé en même temps des drones attaquer « les fermes de Chebaa occupées ».