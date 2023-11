(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken retourne au Proche-Orient pour la deuxième fois en quelques semaines pour afficher le soutien continu des États-Unis à Israël, mais aussi faire pression alors que les évacuations de ressortissants étrangers de Gaza se poursuivent.

Léon BRUNEAU Agence France-Presse

Lors de ce déplacement vendredi à Tel-Aviv, puis ce week-end en Jordanie, M. Blinken affiche plusieurs objectifs : faire pression sur l’allié israélien pour protéger les civils palestiniens de Gaza et en Cisjordanie, et assurer un flux continue de l’aide humanitaire qui arrive encore trop peu dans la bande de Gaza, bombardée sans relâche par l’armée israélienne.

Premier soutien d’Israël, politique et militaire, les États-Unis affichent un appui sans faille à Israël depuis l’attaque d’une violence inouïe du Hamas le 7 octobre, mais prennent la mesure des pressions internationales croissantes sur le nombre de civils palestiniens tués dans des représailles israéliennes que certains jugent « disproportionnées ».

Les États-Unis se sont félicités de l’évacuation mercredi des premiers citoyens américains de la bande de Gaza, par le poste-frontière de Rafah avec l’Égypte, et s’attendent à d’autres départs dans les prochains jours forts d’intenses négociations par l’entremise de l’Égypte et du Qatar.

« Ce processus va continuer ces prochains jours », a déclaré mercredi soir le président Joe Biden, en assurant que son gouvernement « travaillait sans relâche pour permettre aux citoyens américains de quitter Gaza le plus vite possible et de la manière la plus sûre ».

Washington n’a pas précisé le nombre d’Américains concernés.

Lors d’une audition au Congrès mardi, le secrétaire d’État avait cependant parlé de quelque 1000 personnes dont 400 de nationalité américaine et leurs proches, demandant à Washington de les aider à sortir de Gaza.

Inquiétudes sur la Cisjordanie

En Israël vendredi, M. Blinken aura notamment des entretiens avec le premier ministre Benyamin Nétanyahou et fera le point de la situation, selon son porte-parole Matthew Miller.

Interpellé mercredi soir lors d’une réunion de campagne, le président Biden s’est dit favorable à une « pause » même si Washington ne soutient pas les appels à un cessez-le-feu.

M. Blinken se rendra ensuite en Jordanie, dont les relations avec Israël se sont sérieusement dégradées, et de possibles autres étapes non annoncées ne sont pas exclues.

Le chef de la diplomatie américaine avait effectué une tournée marathon dans la région le mois dernier, et le président Biden et lui-même se sont entretenus avec le roi Abdallah II à de multiples reprises appelant à des « mécanismes urgents » pour enrayer les violences.

« Toute vie innocente perdue est une tragédie. Nous pleurons ces morts, nous continuons à pleurer les enfants israéliens et leurs mères […] massacrés par le Hamas », a affirmé Joe Biden alors que la communauté musulmane américaine reproche au président démocrate de ne pas s’impliquer davantage en faveur des civils palestiniens.

M. Blinken devrait profiter de son voyage pour tenter à nouveau de plaider la solution des deux États, israélien et palestinien, selon des diplomates.

Mardi au Congrès, il avait affirmé que l’Autorité palestinienne devrait reprendre le contrôle de la bande de Gaza au Hamas, et que de tierces parties internationales pourraient peut-être jouer un rôle lors d’une période intérimaire.

« À un moment donné, ce qui aurait le plus de sens ce serait qu’une Autorité palestinienne efficace et revigorée ait la responsabilité de la gouvernance et, à terme, de la sécurité de Gaza », a-t-il affirmé.

La guerre, déclenchée par l’attaque du mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre, a déjà fait des milliers de morts et menace d’embraser toute la région.

Au-delà de Gaza, la situation en Cisjordanie inquiète tout particulièrement et le secrétaire d’État devrait aussi appeler à l’arrêt des violences commises par des colons israéliens à l’encontre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, qualifiées d’« incroyablement déstabilisatrices ».

Washington fait énormément pression sur Israël à ce sujet.

Jeudi encore, trois Palestiniens et un Israélien ont été tués dans des violences dans plusieurs secteurs de la Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé et les secours israéliens.

« Nous leur avons envoyé un message très clair : c’est inacceptable, cela doit cesser et les responsables doivent rendre des comptes », a déclaré M. Miller mercredi faisant référence aux discussions entre les États-Unis et le gouvernement israélien.

Après le Proche-Orient, Antony Blinken doit poursuivre sa tournée la semaine prochaine en Asie, au Japon, Corée du Sud et en Inde, histoire de garder la région Asie-Pacifique dans le viseur de l’Amérique.