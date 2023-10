Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans le bombardement du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, une frappe que l’armée israélienne a confirmée, indiquant qu’elle ciblait un des responsables de l’attaque du 7 octobre.

Dans une vidéo de l’AFPTV, il est possible de compter au moins 47 corps drapés de linceuls allongés au sol dans la cour d’un hôpital après avoir été extraits des décombres. Les images montrent aussi un énorme cratère et des destructions causées par le bombardement.

La guerre, déclenchée par l’attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre, inédite par sa violence et son ampleur, a déjà fait des milliers de morts et menace d’embraser toute la région.

Depuis ce week-end, l’armée israélienne déploie progressivement des troupes au sol et intensifie ses frappes aériennes. Elle a déploré mardi la mort de deux soldats.

Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, qui contrôle Gaza depuis 2007, un bombardement a touché dans la journée le camp de réfugiés de Jabaliya (116 000 réfugiés), tuant « plus de 50 » personnes.

L’armée israélienne a confirmé ce bombardement qui visait selon elle un commandant du Hamas, Ibrahim Biari, présenté comme un des responsables de l’attaque du 7 octobre.

Cette « élimination » a eu lieu « dans le cadre d’une vaste opération de lutte contre les terroristes et les infrastructures terroristes appartenant au bataillon central de Jabaliya, qui avait pris le contrôle de bâtiments civils dans la bande de Gaza ».

Selon Jonathan Conricus, porte-parole de l’armée israélienne, Ibrahim Biari se trouvait dans « un vaste complexe de tunnels souterrains d’où il dirigeait les opérations ».

« Nous avons frappé ce complexe et nous estimons que des dizaines de combattants du Hamas étaient avec lui et ont également été tués lorsque le complexe souterrain s’est effondré », a précisé M. Conricus lors d’un point presse mardi soir.

« C’était une scène de tremblement de terre », a affirmé un habitant du camp, Ragheb Aqel, âgé de 41 ans.

Le Qatar, impliqué dans les tentatives de résolution de la crise des otages aux mains du Hamas, a condamné « un nouveau massacre », mettant en garde contre l’extension des opérations israéliennes, susceptible selon lui de « saper les efforts de médiation ».

Près d’un mois après le début de la guerre, les appels à une « trêve humanitaire » pour soulager les souffrances des 2,4 millions d’habitants de Gaza, restent sans suite, malgré les cris d’alarme quotidiens de l’ONU.

Des « combats féroces » dans la bande de Gaza opposent les soldats israéliens au Hamas, a affirmé mardi l’armée israélienne, ajoutant que des dizaines de combattants palestiniens avaient été tués au cours des dernières heures.

« Nous avons fait entrer des véhicules lourdement blindés, des chars, des véhicules blindés de combat, des bulldozers », a dit mardi matin Jonathan Conricus, faisant état de quelque « 300 cibles » frappées en 24 heures.

De son côté, la branche militaire du Hamas a affirmé avoir ciblé « deux blindés » avec des obus antichars, menaçant de faire de la bande de Gaza « un cimetière et un bourbier » pour les soldats israéliens.

Elle a promis par ailleurs d’infliger à Benyamin Nétanyahou une défaite « qui sonnera la fin de sa carrière politique ».

Si les combats sont intenses, il est impossible de fournir de bilans humains de source indépendante.

En Israël, d’après les autorités, plus de 1400 personnes sont mortes depuis le 7 octobre, essentiellement des civils tués le jour de l’attaque du Hamas. Au moins 240 otages sont encore aux mains du mouvement islamiste palestinien qu’Israël, les États-Unis et l’Union européenne considèrent comme une organisation « terroriste », selon la même source.

La branche militaire du Hamas a assuré mardi qu’elle se tenait prête à libérer « un certain nombre d’étrangers dans les prochains jours ».

Le Hamas affirme que plus de 8500 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans les bombardements israéliens dans la bande de Gaza.

La situation humanitaire dans le petit territoire, soumis depuis le 9 octobre à un « siège complet » par Israël, est alarmante, privant les habitants de livraisons d’eau, de nourriture et d’électricité.

Mardi, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a estimé à « plus de 485 000 » le nombre de Gazaouis souffrant « de troubles psychiques sévères ou modérés ».

À Rafah (sud), des tonnes d’aide continuent de s’entasser du côté égyptien du poste-frontière, en attendant d’être inspectées par Israël, selon un responsable américain ayant requis l’anonymat.

Selon le COGAT, l’organe du ministère israélien de la Défense supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, 70 camions d’aide humanitaire sont entrés à Gaza mardi.

Le Haut Commissaire de l’ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a imploré mardi le Conseil de sécurité de « surmonter » ses fractures afin d’« exiger » un cessez-le-feu.

À Gaza-ville, près d’un centre culturel grec-orthodoxe touché dans la nuit, Ahmed al-Kahlout, 50 ans, implore. « Le minimum qu’ils pourraient nous accorder, c’est une trêve, donnez-nous ne serait-ce que trois heures », a-t-il dit à l’AFP.

La bande de Gaza, où selon le Hamas 3450 enfants sont décédés, est devenue « un cimetière pour des milliers d’enfants », selon les Nations unies.

Paris a annoncé mardi la mort de deux enfants français.

Plus d’un million de mineurs, sur 2,4 millions d’habitants dans le territoire palestinien de 362 km2, souffrent d’un manque d’eau potable, a déclaré James Elder, porte-parole de l’UNICEF.

La situation des hôpitaux inquiète également les ONG, alors que les patients manquent de médicaments.

Les autorités égyptiennes ont annoncé qu’elles étaient prêtes à accueillir mercredi 81 blessés palestiniens via le point de passage de Rafah, selon des sources médicales et des services de sécurité.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est dit « profondément inquiet » mardi, mettant en garde contre le risque d’une « dangereuse escalade au-delà de Gaza ».

La guerre a exacerbé les tensions en Cisjordanie occupée, où deux Palestiniens, dont un septuagénaire, ont été tués mardi par des tirs de l’armée israélienne, selon le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne.

Au moins 122 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre par des tirs de soldats et de colons israéliens, d’après la même source.

Le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell a « fermement » condamné mardi les attaques commises « par des colons israéliens contre des Palestiniens ».

Mardi, Israël a annoncé avoir intercepté des missiles tirés depuis la région de la mer Rouge après que les rebelles houthis au Yémen, un pays riverain, eurent affirmé avoir lancé des drones en direction de l’État hébreu.

À la frontière israélo-libanaise, où les accrochages sont quotidiens, l’armée israélienne a affirmé avoir effectué de nouvelles frappes aériennes visant le Hezbollah, allié du Hamas.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken doit se rendre vendredi en Israël avant de visiter d’autres pays de la région.

Le point sur la situation au 25e jour de la guerre

Gaza : au moins 50 morts, selon le Hamas

Au moins 50 personnes ont été tuées dans un bombardement israélien dans le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé du Hamas.

Dans une vidéo tournée par l’AFPTV, on peut compter au moins 47 corps drapés de linceuls allongés au sol dans la cour d’un hôpital après avoir été extraits des décombres.

L’armée israélienne a confirmé avoir bombardé Jabaliya, indiquant y avoir tué un commandant du Hamas l’un des responsables, selon elle, de l’attaque du 7 octobre.

Deux soldats israéliens morts à Gaza

L’armée israélienne a annoncé la mort de deux de ses soldats, « tombés dans les combats dans le nord de la bande de Gaza », après avoir rapporté plus tôt des « combats féroces contre les terroristes du Hamas ».

Selon cette même source, des dizaines de combattants palestiniens ont été tués au cours des dernières heures.

De son côté, le Hamas a affirmé avoir ciblé « deux blindés » avec des obus antichars.

Ces informations sont invérifiables de source indépendante.

Le Hamas avertit Israël et Nétanyahou

« Gaza sera un cimetière et un bourbier pour l’ennemi, ses soldats et sa direction politique et militaire », a affirmé le porte-parole de la branche militaire du Hamas, Abou Obeida.

« La cuisante défaite qui sera infligée à Nétanyahou sonnera la fin » de la carrière politique du premier ministre israélien, a-t-il ajouté.

Bilans

Avant le bombardement sur le camp de réfugiés de Jabaliya, le Hamas avait fait état de 8525 morts, dont 3542 enfants, et plus de 21 000 blessés depuis le début de la guerre.

En Cisjordanie occupée, au moins 122 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, d’après le ministère de la Santé local.

En Israël, plus de 1400 personnes ont été tuées, essentiellement des civils lors de l’attaque du 7 octobre, selon les autorités.

Libération d’otages étrangers « dans les prochains jours »

Le Hamas a annoncé qu’il allait libérer « un certain nombre » d’otages étrangers « dans les prochains jours ».

D’après les autorités israéliennes, près de 240 otages, dont beaucoup de travailleurs étrangers, sont encore aux mains du mouvement islamiste palestinien.

Gaza, « cimetière pour des milliers d’enfants »

« Gaza est devenu un cimetière pour des milliers d’enfants », a déclaré le porte-parole de l’UNICEF, James Elder, dans un communiqué, l’organisation onusienne réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, s’est, dit « profondément inquiet de l’intensification » du conflit à Gaza.

« Engrenage mortel »

Le Haut Commissaire de l’ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a imploré de son côté le Conseil de sécurité des Nations unies de « surmonter » ses fractures afin d’« exiger » un cessez-le-feu à Gaza et mettre ainsi fin à « l’engrenage mortel ».

Hôpitaux à Gaza : le « compte à rebours »

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé « le début du compte à rebours jusqu’à l’arrêt […] d’ici la fin de la journée de demain, mercredi », de deux générateurs principaux d’électricité de deux hôpitaux de la bande de Gaza.

Sirènes d’alerte en Israël

Des sirènes d’alerte aux roquettes tirées de la bande de Gaza ont retenti à Tel-Aviv, ainsi que dans le sud d’Israël, limitrophe du territoire palestinien, selon l’AFP et l’armée israélienne. Il n’y a pas eu de victime recensée.