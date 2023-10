Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a affirmé samedi que la guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas était « entrée dans une nouvelle phase », trois semaines après le début d’une guerre déclenchée par l’attaque la plus meurtrière de l’histoire d’Israël. L’armée israélienne a prévenu samedi qu’elle considérait désormais Gaza et sa région comme un « champ de bataille » et a ordonné aux habitants de « partir immédiatement » vers le sud.

Adel ZAANOUN avec David STOUT à Ashkélon Agence France-Presse

Ce qu’il faut savoir Vendredi soir, Israël a lancé une attaque tous azimuts sur la bande de Gaza. L’internet et les communications cellulaires ont été coupés dans l’enclave palestinienne ;

L’armée israélienne a annoncé avoir « frappé 150 cibles souterraines » dans le nord de la bande de Gaza, où selon elle le Hamas dirige ses opérations depuis un gigantesque réseau de tunnels sous-terrain ;

L’assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution réclamant un cessez-le-feu à Gaza, mais sans condamner l’attaque du 7 octobre commise par le Hamas, comme le proposait le Canada dans un amendement ;

Plus de 9100 personnes ont été tuées dans les deux camps depuis le 7 octobre.

L’ONU a dit craindre une « avalanche de souffrances humaines » dans la bande de Gaza où s’entassent quelque 2,4 millions d’habitants qui manquent d’eau, de nourriture, d’électricité, et qui se retrouvent depuis vendredi sans communications ni internet.

Depuis le 7 octobre, l’armée israélienne pilonne sans répit le petit territoire palestinien en représailles à l’attaque du Hamas depuis laquelle plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël, essentiellement des civils, selon les autorités locales.

Le Hamas, qui contrôle Gaza, a affirmé que 7703 personnes, en majorité des civils, avaient été tuées dans les bombardements israéliens, le bilan le plus lourd depuis le retrait israélien du territoire palestinien en 2005, après 38 ans d’occupation.

L’armée israélienne a bombardé sans interruption dans la nuit de vendredi à samedi la bande de Gaza et mené une incursion terrestre sur le territoire d’environ 360 m2.

En tout, « 150 cibles souterraines » ont été frappées dans le nord de la bande de Gaza où, selon l’armée, le Hamas dirige ses opérations depuis un gigantesque réseau de tunnels sous-terrain.

Elle a fait état de « plusieurs terroristes du Hamas tués » dont un responsable « ayant pris part à l’organisation du massacre du 7 octobre » qui a profondément traumatisé la société israélienne.

PHOTO MOHAMMED ABED, AGENCE FRANCE-PRESSE Des gens fouillent les décombres d’un bâtiment détruit par les frappes israéliennes sur le camp de Chati dans la ville de Gaza, le 28 octobre.

Selon le porte-parole de la Défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal, « des centaines d’immeubles et de maisons ont été entièrement détruits » dans les raids nocturnes.

Les bombardements les plus violents, selon des témoignages, se sont concentrés sur des zones aux alentours de deux hôpitaux, al-Shifa à Gaza-ville et un autre dans le secteur de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza.

« Nous avions l’habitude d’appeler nos proches pour savoir comment ils allaient, mais la nuit dernière, nous n’avons pas pu le faire. Dans les rues, les gens sont devenus des corps sans vie qui marchent », raconte Djihad Mahdi, habitant de la ville de Gaza.

« Ça bombardait de partout »

PHOTO MOHAMMED ABED, AGENCE FRANCE-PRESSE Des personnes se rassemblent au milieu de débris amassés au milieu d’une rue à la suite des frappes israéliennes sur le camp de Chati dans la ville de Gaza, le 28 octobre.

Dans le camp de réfugiés de Chati, dans les limites de Gaza-ville, les bombardements ont provoqué d’importants dégâts.

« Ce qui s’est passé à Chati est pire qu’un tremblement de terre », a déclaré à l’AFP un habitant, Alaa Mahdi, 54 ans. « Ca bombardait de partout, la marine, l’artillerie et les avions. Qui frappent-ils, la résistance ? Non, les pauvres gens. »

Les bombardements se sont poursuivis samedi contre Gaza après des frappes sur le sud d’Israël qui ont fait trembler la ville d’Ashkelon, proche de Gaza, selon des journalistes de l’AFP.

La fumée et une odeur âcre de brûlé ont envahi l’air au lever du soleil à Ashkelon et Sderot, tandis que les avions de combat ont continué à voler à basse altitude et que l’on entendait des détonations en provenance de Gaza.

PHOTO ARIS MESSINIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Cette photo prise près de la ville de Sderot, dans le sud d’Israël, montre de la fumée s’élevant lors d’une frappe aérienne israélienne dans le nord de la bande de Gaza, le 28 octobre.

Dans la nuit, le Hamas, qui s’est dit « prêt » à faire face à une offensive terrestre israélienne annoncée depuis des jours, a fait état d’affrontements entre ses combattants et des soldats à Beit Hanoun (nord) et al-Boureij (centre), et a tiré des salves de roquettes vers Israël.

Après avoir annoncé une intensification de ses « frappes de manière significative » vendredi soir, l’armée a confirmé samedi que ses forces étaient « entrées dans Gaza et y avaient étendu leurs opérations », après deux incursions avec des blindés au cours deux nuits précédentes.

« Nous continuerons de bombarder depuis les airs et la mer », a indiqué le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari.

« Angoisse » des familles d’otages

Au terme d’« une nuit d’angoisse immense », les familles des otages, en majorité israéliens, retenus par le Hamas à Gaza ont dit « s’inquiéter » de leur sort et exigé du gouvernement des explications.

D’après l’armée, près de 230 personnes, des Israéliens, binationaux ou étrangers, ont été enlevés le 7 octobre par le Hamas, qui a relâché quatre femmes depuis. Le mouvement islamiste, qui avait menacé d’exécuter des otages, estime à « près de 50 » le nombre d’entre eux tués dans les bombardements.

Ces frappes, « c’est quelque chose qui met les otages en péril », dit M. Rubinstein, porte-parole du Forum des familles d’otages et de disparus.

Samedi, un haut responsable du Hamas, Moussa Abou Marzouk, a affirmé à Moscou que son mouvement tentait de déterminer la localisation de huit otages ayant la double nationalité russe et israélienne afin de les libérer.

La Russie, contrairement aux États-Unis, à l’Union européenne et à Israël, ne considère pas le Hamas comme une organisation « terroriste ».

Les bombardements ont coïncidé avec une coupure des communications et internet à Gaza.

Des ONG et des agences de l’ONU ont indiqué avoir perdu le contact avec leurs équipes à Gaza.

PHOTO HATEM ALI, ASSOCIATED PRESS Un garçon blessé lors des bombardements israéliens sur la bande de Gaza attend d’être soigné dans un hôpital de Rafah, le 28 octobre.

Les opérations humanitaires et l’activité des hôpitaux « ne peuvent continuer sans communications », s’est alarmée Lynn Hastings, une responsable de l’ONU.

le chef de la diplomatie de l’UE a appelé à « une pause des hostilités »

« Servir de couverture »

Le 9 octobre, Israël impose un « siège total » à Gaza, y coupant les approvisionnements en eau, électricité et nourriture, alors que le territoire palestinien était déjà soumis à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis plus de 16 ans.

« Beaucoup plus » de gens vont « bientôt mourir » en raison du siège, a indiqué le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini.

Le porte-parole israélien Daniel Hagari a affirmé que l’armée permettra samedi « l’entrée de nourriture, de médicaments et d’eau pour la population » de Gaza.

Depuis le 21 octobre, 84 camions d’aide humanitaire sont arrivés via l’Égypte, selon l’ONU, quand il en faudrait au moins cent par jour.

« Arrêtez cette folie »

À New York, l’Assemblée générale de l’ONU a réclamé à une large majorité une « trêve humanitaire immédiate », une résolution saluée par le Hamas, mais rejetée par Israël.

Israël veut « anéantir » le mouvement islamiste, en représailles du 7 octobre. Ce jour-là, en plein Shabbat, le repos juif hebdomadaire, des centaines de combattants du Hamas se sont infiltrés depuis Gaza sur le sol israélien, où ils ont commis l’attaque la plus meurtrière dans l’histoire d’Israël.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé samedi l’Occident d’être « le principal coupable des massacres à Gaza ».

PHOTO ADEM ALTAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président turc Recep Tayyip Erdogan

La communauté internationale redoute un embrasement régional, alors que l’Iran, soutien du Hamas et du Hezbollah libanais, a lancé des avertissements aux États-Unis, proche allié d’Israël.

La tension est aussi très vive en Cisjordanie occupée depuis 1967, où plus de 100 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis le 7 octobre.

A la frontière nord d’Israël avec le Liban, les échanges de tirs sont quasi quotidiens entre l’armée israélienne et le Hezbollah. Le siège des Casques bleus de l’ONU dans le sud du Liban a été touché samedi par un obus, a indiqué un porte-parole de la force de maintien de la paix au Liban (Finul).