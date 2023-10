Israël et le Hamas en guerre, jour 21 Combats au sol et bombardements massifs dans Gaza coupé du monde

Des combats au sol font rage samedi dans la bande de Gaza, cible de frappes israéliennes sans précédent trois semaines après le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, et coupée du monde en raison de l’arrêt des télécommunications et de l’internet.