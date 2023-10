(Ottawa) La guerre contre le Hamas « prendra du temps », a averti le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen. Et si le Liban ne veut pas goûter à la même médecine que la bande de Gaza, il doit trouver une façon de contrôler le Hezbollah, a prévenu un porte-parole des forces armées israéliennes.

« Nous travaillons jour et nuit pour nous assurer que le soutien international et la solidarité envers Israël se poursuivent. Parce que cette guerre prendra du temps », a indiqué le chef de la diplomatie de Tel-Aviv lors d’une conférence de presse sur Zoom organisée pour les médias internationaux, mardi.

Mais il n’y a « aucun doute que le Hamas sera vaincu » et que « Gaza ne sera plus une menace pour Israël ou pour quiconque », a-t-il martelé. « Nous nous battons pour l’ensemble du monde libre », car si la terreur n’est pas stoppée, elle se propagera « comme un cancer » à Paris, Londres et New York, a-t-il enchaîné.

PHOTO MAZEN MAHDI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Eli Cohen

Le ministre Cohen a de nouveau exhorté les résidants du nord de la bande de Gaza à quitter leur domicile et se déplacer vers le sud « immédiatement, pour [leur] propre sécurité ». Israël, a-t-il assuré, « respecte le droit international » et « jamais » ne ciblerait « les civils, les enfants, les familles ».

Un tel déplacement massif de population met certes « de la pression » sur le plan humanitaire, et c’est « un sujet de préoccupation », mais les besoins des déplacés « peuvent être comblés », selon le lieutenant-colonel Peter Lerner, porte-parole de Tsahal.

Avertissement au Hezbollah et au Liban

L’attention des forces armées israéliennes est aussi tournée vers un autre front : la frontière avec le Liban, au nord. Là, les activités du Hezbollah se sont intensifiées, a-t-il soutenu. « Il y a une tendance à l’escalade », a indiqué le militaire avant d’y aller d’une mise en garde.

« L’État souverain du Liban est responsable de tout acte de terrorisme en provenance de son territoire. […] Je dirais au Hezbollah et aux dirigeants libanais de regarder attentivement comment nous sommes en train de démanteler le Hamas dans la bande de Gaza », a-t-il lancé.

« Nous sommes prêts à nous battre sur deux fronts au besoin », a tranché le lieutenant-colonel Lerner.

Liban : « C’est le temps de quitter »

Le gouvernement Trudeau, par la bouche de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, recommande maintenant aux Canadiens qui se trouvent au Liban de partir pendant qu’il est encore temps. Près de 15 000 personnes sont inscrites au registre des Canadiens au Liban.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Mélanie Joly

« Si vous êtes au Liban, c’est le temps de quitter », a-t-elle lâché en mêlée de presse au parlement, mardi.

La ministre a par ailleurs confirmé que le bilan des victimes canadiennes des attentats commis par le Hamas s’était encore alourdi. Un décès s’y est ajouté, faisant passer à six le nombre de Canadiens dont la vie a été fauchée en Israël.

Deux personnes manquent toujours à l’appel.

Du phosphore blanc à Gaza ?

Invité à commenter les accusations formulées par des organisations comme Human Rights Watch voulant qu’Israël ait utilisé des munitions au phosphore blanc dans ses opérations militaires, le lieutenant-colonel Lerner a nié.

« Je ne peux confirmer qu’il y a eu utilisation au phosphore blanc au moment où on se parle. Le fait qu’une organisation se fie à une image pour en arriver à cette conclusion ne veut pas forcément dire que c’est vrai », a-t-il plaidé.

Le ministre Cohen n’a répondu à aucune question des journalistes.