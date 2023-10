(Ottawa) Lueur d’espoir pour les quelque 150 Canadiens coincés à Gaza : une brève fenêtre d’évacuation pourrait s’ouvrir samedi midi, alors qu’un passage vers l’Égypte serait ouvert pendant cinq heures.

À l’approche d’une offensive militaire de l’État hébreu, qui a juré d’« éradiquer » le Hamas, le gouvernement canadien a fait miroiter une possible évacuation par le sud de la bande de Gaza.

« Nous avons appris ce matin qu’une opportunité pourrait se présenter demain [samedi] de traverser vers l’Égypte par le poste frontalier de Rafah entre midi et 17 h », a indiqué Julie Sunday, sous-ministre adjointe des services consulaires, lors d’une séance d’information technique, vendredi.

« Nous sommes en contact étroit avec les autorités égyptiennes et israéliennes afin de nous assurer que les citoyens et résidents canadiens et les membres de leur famille puissent quitter », a-t-elle ajouté. À l’instar de ses collègues d’Affaires mondiales, elle s’est montrée très prudente en évoquant le projet.

D’autant plus que le « siège total » imposé par les forces armées israéliennes complique la logistique, a noté Mme Sunday : « Nous sommes confrontés à des défis croissants pour communiquer avec les Canadiens dans la bande de Gaza, puisqu’il n’y a plus d’électricité, et que les télécommunications sont affectées ».

Israël a ordonné vendredi l’évacuation vers le sud de « tous les civils » de la ville de Gaza, une mesure rejetée par le Hamas et condamnée par les Nations unies.

Le Canada a évacué 236 passagers de l’aéroport de Tel-Aviv, jeudi, et on s’attend à ce que le même nombre de ressortissants aient quitté pour la journée de vendredi. Au total, quelque 1300 ressortissants pris en Israël ont demandé de l’aide pour quitter le pays.

Air Canada annule ses vols

Air Canada a annoncé vendredi qu’elle annulait tous ses vols directs à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu’à la fin du mois.

La suspension, qui prolonge celle en vigueur depuis le 8 octobre, intervient après l’attaque du Hamas contre Israël, le week-end dernier, qui a déclenché des frappes aériennes de représailles et des craintes que les combats ne dégénèrent en une guerre régionale.

La plus grande ligne aérienne du Canada affirme qu’elle surveille le conflit et qu’elle reprendra ses liaisons au départ de Toronto et de Montréal lorsque la situation se stabilisera.

Avec La Presse Canadienne