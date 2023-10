Conflit entre Israël et le Hamas

Le spectre d’une attaque terrestre plane

Après avoir été victime de l’attaque la plus meurtrière à survenir sur son territoire, Israël a officiellement déclaré la guerre au mouvement islamiste palestinien du Hamas dimanche, un conflit qui s’annonce « long et difficile », a prévenu le premier ministre Benyamin Nétanyahou. L’implication possible de l’Iran dans cette offensive inédite et aux détails troublants lancée à partir de Gaza fait craindre un élargissement du conflit.