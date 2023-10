Les États-Unis et le Canada condamnent les « attaques horribles » contre Israël

(Washington) Les États-Unis et le Canada ont condamné samedi « les horribles attaques terroristes du Hamas » contre Israël, assurant rester « fermement » aux côtés de leur allié après une offensive surprise lancée de la bande de Gaza par le mouvement islamiste palestinien.

Agence France-Presse

Le président américain Joe Biden a été « informé » par ses conseillers à la sécurité nationale des « horribles attaques terroristes du Hamas » contre Israël et continue à suivre la situation, a fait savoir la Maison-Blanche dans un court communiqué.

« Les États-Unis condamnent sans équivoque les attaques horribles par des terroristes du Hamas contre Israël, y compris des civils », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken dans un communiqué.

Le Canada également « condamne sans réserve l’attaque terroriste menée en ce moment contre Israël » et soutient « pleinement Israël et son droit de se défendre », a par ailleurs affirmé son premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, tout en appelant à préserver la vie des civils.

Au moins 198 personnes ont été tuées samedi dans la bande de Gaza dans les représailles israéliennes à une offensive surprise du Hamas, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste, au pouvoir dans l’enclave palestinienne.

Au moins 70 personnes ont péri depuis le début de l’offensive du Hamas qui a tiré des milliers de roquettes vers Israël, et dont des combattants se sont infiltrés dans des localités israéliennes, ont indiqué les services de secours israéliens.

Le chef du Pentagone, le ministre de la Défense Lloyd Austin, a déclaré que son ministère s’assurerait qu’Israël avait « ce dont il a besoin pour se défendre et protéger les civils de la violence aveugle et du terrorisme ».

« Notre engagement au droit d’Israël à se défendre demeure inébranlable », a ajouté M. Austin dans un communiqué, dénonçant des « attaques abjectes contre des civils ».

Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, est en contact étroit avec les partenaires israéliens, a souligné Adrienne Watson, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.

Le président Biden et son administration poussent depuis des mois pour une normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, deux des plus anciens alliés des États-Unis au Moyen-Orient qui partagent une inquiétude envers le développement du programme nucléaire iranien.

Les relations américano-israéliennes se sont nettement tendues depuis le retour au pouvoir en décembre 2022 de Benyamin Nétanyahou, à la tête d’un gouvernement que Joe Biden a qualifié de « plus extrême » de l’histoire du pays.

L’administration américaine déplore la réforme du système judiciaire israélien qu’elle juge « antidémocratique » et de la poursuite de la colonisation israélienne des territoires palestiniens.

Depuis le début de l’année, les violences liées au conflit israélo-palestinien se sont intensifiées et avaient déjà coûté la vie avant samedi à au moins 247 Palestiniens, 33 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles.