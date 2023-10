Offensive surprise du Hamas

L’escalade meurtrière entre Gaza et Israël fait des centaines de morts

(Sdérot, Gaza et Jérusalem) Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi au petit matin d’une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé un nombre indéterminé d’Israéliens.