(Beyrouth) Plus de 100 personnes ont été tuées jeudi dans l’attaque contre une académie militaire à Homs, dans le centre de la Syrie, selon un nouveau bilan de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Agence France-Presse

L’attaque, qui a visé une cérémonie de promotion d’officiers du régime, a fait « plus de cent morts, dont environ la moitié de diplômés de l’armée et 14 civils », et plus de 125 blessés, a annoncé cette organisation basée au Royaume-Uni, qui s’appuie sur un vaste réseau de sources en Syrie.

« Des organisations terroristes » ont visé la cérémonie « à l’aide de drones chargés d’explosifs », a accusé l’armée syrienne, promettant de « riposter fermement » à « cette lâche attaque terroriste inédite ».

L’attaque n’a pas été revendiquée dans l’immédiat. Des groupes djihadistes qui contrôlent une partie du territoire syrien ont parfois recours aux drones armés.

Les forces gouvernementales avaient repris en mai 2017 au prix de violents combats le contrôle total de la ville de Homs, devenue un fief des rebelles après le soulèvement prodémocratie de 2011.

Elles ont riposté jeudi à l’attaque de Homs par de violents bombardements visant la région d’Idlib, dernier bastion rebelle du pays, selon des habitants, l’OSDH faisant état de quatre civils tués.

Déjà dans la nuit de mercredi à jeudi, cinq membres d’une même famille avaient été tués dans un bombardement des forces du régime sur une zone rebelle dans la province d’Alep (nord-ouest).

Le conflit en Syrie a été déclenché par la répression des manifestations prodémocratie, fait plus d’un demi-million de morts et morcelé le pays.

« Escalade »

Les Kurdes ont notamment établi une administration autonome dans le nord-est du pays, qui est régulièrement prise pour cible par l’armée turque.

Jeudi, des drones turcs ont visé des sites pétroliers, deux centrales électriques, un barrage et une usine dans la province de Hassaké, contrôlée par les Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes).

La Turquie affirme agir en représailles à l’attentat ayant visé dimanche le ministère de l’Intérieur à Ankara, blessant deux policiers.

« Six membres des forces de sécurité ont été tués dans un raid » et « deux civils » circulant à moto ont péri dans une autre frappe, selon un communiqué des forces kurdes. Le porte-parole des FDS, Farhad Chami, a peu après fait état d’un neuvième mort.

La Turquie a affirmé que les auteurs de l’attentat d’Ankara, revendiqué par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, kurde turc), avaient été formés en Syrie, des accusations démenties par le chef des FDS, Mazloum Abdi.

Les FDS ont été le fer de lance de la lutte contre le groupe djihadiste État islamique (EI) en Syrie en 2019 et jouissent toujours de l’appui de Washington.

Ankara considère la principale composante des FDS, les YPG (Unités de protection du peuple), comme une extension du PKK, qualifié d’« organisation terroriste » par Ankara.

« Il y a une escalade claire depuis les menaces turques » contre les zones contrôlées par l’administration kurde autonome dans le Nord-est syrien, a affirmé M. Chami.

En riposte à l’attentat d’Ankara, la Turquie a mené également des frappes contre des positions du PKK dans le nord de l’Irak, pays frontalier de la Syrie et de la Turquie.

« La situation empire »

Après les frappes de jeudi, des colonnes de fumée étaient visibles au-dessus du site pétrolier de Qahtaniya, près de la frontière turque, selon des correspondants de l’AFP, tandis que des pompiers se dirigeaient vers la principale centrale électrique de Qamichli, dans la province de Hassaké.

Dans le marché central de Qamichli, les commerçants et les rares clients avaient les yeux rivés sur les écrans de télévision et leurs téléphones portables, suivant avec angoisse les informations.

« La situation empire chaque jour. La Turquie ne nous laisse pas souffler et nous vise chaque jour. Nous voulons juste que nos enfants vivent en paix », affirme Hassan al-Ahmad, un commerçant de 35 ans.

L’administration autonome kurde a appelé jeudi « la communauté internationale, la coalition internationale » anti-EI ainsi que la Russie à « prendre des positions capables de dissuader » la Turquie, qui a mené entre 2016 et 2019 trois opérations d’envergure contre les forces kurdes en Syrie.

Les États-Unis, la Russie, alliée du régime, et la Turquie déploient des troupes dans des régions distinctes de Syrie.