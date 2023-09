Les conditions météorologiques extrêmes ont entraîné le déplacement de plus de 200 000 personnes au Yémen depuis le début de l’année, « dont beaucoup avaient déjà été déplacées à plusieurs reprises ».

Inondations et foudre font huit morts au Yémen

(Sanaa) Huit civils ont été tués en quelques heures, frappés par la foudre et les inondations au Yémen, pays en guerre, ont indiqué samedi un responsable et un médecin de l’ouest du pays.

Agence France-Presse

La foudre a frappé vendredi dans les zones d’al-Layha et d’al-Zahra de la province de Hodeida, sur la mer Rouge, a déclaré Hamza Sayed, médecin à l’hôpital d’al-Layha.

« Six femmes et un homme ont été tués, et trois autres ont été blessés », a-t-il précisé.

La zone est contrôlée par les rebelles houthis qui se sont emparés de la capitale Sanaa en 2014, entraînant un conflit avec le gouvernement qui a provoqué la pire crise humanitaire dans le monde, selon l’ONU.

Vendredi également, des inondations ont détruit des dizaines de maisons et tué une femme dans la ville de Hais, limitrophe de la province de Hodeida et contrôlée par le gouvernement, a indiqué un responsable local sous couvert d’anonymat.

Les conditions météorologiques extrêmes ont entraîné le déplacement de plus de 200 000 personnes au Yémen depuis le début de l’année, « dont beaucoup avaient déjà été déplacées à plusieurs reprises », a indiqué le Fonds des Nations unies pour la population en début de semaine.

« Selon des prévisions, de fortes pluies vont affecter près de 2 millions de déplacés dans les prochaines semaines », a ajouté l’agence de l’ONU.

La guerre, qui dure depuis près de dix ans, a laissé en ruine les infrastructures du pays, le plus pauvre de la péninsule arabique.

Après la prise de Sanaa par les houthis, l’Arabie saoudite voisine a pris en 2015 la tête d’une coalition militaire anti-rebelles.

Une trêve entrée en vigueur en avril 2022 tient largement bien qu’elle ait officiellement expiré en octobre dernier.

Les espoirs d’un cessez-le-feu plus durable ont reçu un nouvel élan jeudi soir, lorsqu’une délégation des houthis est arrivée à Riyad pour parler de paix pour la première fois depuis le début du conflit.