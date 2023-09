Une semaine après un échange de tirs

Réouverture de la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan

(Torkham) Le principal poste-frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan a rouvert vendredi matin, permettant le passage des véhicules et des piétons, plus d’une semaine après sa fermeture à la suite d’un échange de tirs entre gardes-frontières.