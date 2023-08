Une fillette se tient non loin des lieux d'une frappe russe qui a ciblé une station de pompage d'eau abandonnée dans le nord-ouest du pays.

(Damas) Les forces syriennes ont intensifié les attaques contre des bases rebelles et des dépôts d’armes, ciblant des dizaines de combattants, a indiqué mercredi le ministère de la Défense, sur fond d’une recrudescence des violences.

Agence France-Presse

L’armée syrienne et l’aviation de l’allié russe « ont mené plusieurs bombardements aériens et à l’artillerie contre des quartiers généraux terroristes à Alep, Lattaquié et Hama » en réponse aux « attaques répétées » contre les zones tenues par le gouvernement dans ces provinces, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les bombardements, survenus à une date non précisée, ont « tué ou blessé » des dizaines de combattants, a-t-il ajouté, affirmant qu’elles avaient visé des bases « terroristes », des lanceurs de missiles et de drones, ainsi que des dépôts de munitions.

Le dernier grand bastion rebelle du nord-ouest de la Syrie, incluant environ la moitié de la province d’Idlib ainsi que des secteurs limitrophes des provinces voisines d’Alep, de Hama et de Lattaquié, est contrôlé par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS) et des factions rebelles moins influentes.

HTS, issu de l’ancienne branche locale d’Al-Qaïda, mène régulièrement des attaques contre les zones contrôlées par l’armée syrienne, utilisant souvent des drones.

Représailles

La Russie, qui aide militairement le régime syrien et dispose de bases en Syrie, a intensifié ses frappes en représailles aux attaques menées contre des secteurs tenus par le gouvernement syrien, a indiqué le chef de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

L’armée russe a principalement ciblé les bases de HTS soupçonnées de fabriquer des drones, a-t-il déclaré.

Depuis juin, les frappes aériennes russes ont tué environ 13 civils et environ 28 djihadistes, selon l’Observatoire.

Plus tôt mercredi, un civil a été blessé dans un bombardement de la localité de Qardaha (ouest), dont est originaire la famille du président syrien Bachar al-Assad, selon l’agence officielle Sana.

Selon Sana, « cinq obus tirés par les groupes terroristes » ont visé « des terres agricoles de la région de Qardaha, blessant un citoyen ».

Le bombardement est survenu au lendemain de frappes aériennes russes ayant fait cinq morts dont deux civils dans la province d’Idlib.

L’OSDH, qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie, a indiqué que les obus avaient été tirés par HTS.

C’est la deuxième fois que Qardaha est visée par des bombardements en deux mois. Le 23 juin, un civil a été tué lors d’une attaque au drone attribuée aux factions rebelles.

L’intervention depuis 2015 de Moscou dans le conflit en Syrie a permis au régime syrien de reprendre une grande partie du territoire perdu depuis le début en 2011 du conflit qui a fait plus d’un demi-million de morts et poussé des millions de personnes à la fuite.