(Tel-Aviv) Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a subi une intervention chirurgicale pour se faire implanter un stimulateur cardiaque dimanche, à la veille d’un vote au Parlement sur un projet de loi controversé de réforme judiciaire à l’origine d’importantes manifestations depuis plusieurs mois.

Sharon ARONOWICZ avec Jay DESHMUKH à Jérusalem Agence France-Presse

La contestation s’est intensifiée dans les jours précédant le débat, qui a commencé dimanche, avant un vote de la Knesset (le Parlement israélien) lundi, à l’issue duquel une grande partie du projet pourrait être adoptée.

Malgré son opération, M. Nétanyahou s’est engagé à être présent lors du vote. La réforme judiciaire proposée par son gouvernement très à droite a divisé la nation et déclenché l’un des plus grands mouvements de contestation de l’histoire d’Israël depuis sa présentation en janvier. Les opposants considèrent ce projet comme une menace pour la démocratie israélienne.

« Nous voulons continuer de vivre dans un État juif et démocratique », a déclaré au début du débat en séance plénière le chef de l’opposition, Yaïr Lapid : « Nous ne renoncerons pas à l’avenir de nos enfants », a-t-il ajouté en demandant de « stopper la législation » sur cette réforme.

L’hôpital Sheba, où M. Nétanyahou a été admis, a indiqué que l’état de santé du premier ministre était « bon ». Quelques jours plus tôt, M. Nétanyahou, 73 ans, était sorti du même établissement après une nuit d’hospitalisation à la suite de vertiges.

« Il restera sous surveillance médicale dans le département de cardiologie », a précisé l’hôpital dimanche.

« Caractère raisonnable »

« Les médecins me disent que je sortirai de l’hôpital demain après-midi [dimanche] et que je pourrai me rendre à la Knesset pour voter » lundi, avait déclaré M. Nétanyahou avant l’opération.

Le bureau du premier ministre a annoncé que ses visites officielles qui étaient prévues cette semaine à Chypre et en Turquie avaient été « reportées ».

Le débat devrait durer des heures, jusqu’à lundi matin, et plus de 20 parlementaires devraient s’exprimer contre le projet de loi, selon une liste fournie par le Parlement.

Le vote final lundi portera sur la clause de « caractère raisonnable » des décisions du gouvernement, qui permet aux juges d’annuler les décisions de ce dernier.

Samedi, des dizaines de milliers de manifestants israéliens ont défilé à Tel-Aviv et près du Parlement à Jérusalem pour marteler leur opposition notamment à cette clause controversée.

PHOTO CORINNA KERN, REUTERS Manifestation à Tel-Aviv, le 22 juillet

L’ancien ministre de la Défense, Benny Gantz, a appelé dimanche au dialogue, estimant « qu’on peut arriver à un accord mais nous devons arrêter » la législation sur cette mesure.

Selon le gouvernement, la réforme vise notamment à rééquilibrer les pouvoirs, en diminuant les prérogatives de la Cour suprême, que l’exécutif juge politisée, au profit du Parlement. Ses détracteurs estiment qu’elle risque d’ouvrir la voie à une dérive antilibérale ou autoritaire.

Des centaines de tentes avaient été installées samedi soir devant la Knesset et les manifestants promettaient de rester sur place pour protester contre le texte.

PHOTO OHAD ZWIGENBERG, ASSOCIATED PRESS Campement à Jérusalem, le 23 juillet

« Nous devons continuer la pression, nous devons sauver notre démocratie », affirme à l’AFP Amir Goldstein, qui a passé la nuit devant le Parlement.

Des milliers de personnes ont défilé dimanche à Jérusalem pour appeler au dialogue entre gouvernement et opposition, a constaté un journaliste de l’AFP.

Approuvée en première lecture dans la nuit du 10 au 11 juillet, la clause sur le « caractère raisonnable » avait contraint en janvier M. Nétanyahou à démettre de ses fonctions le numéro deux du gouvernement, Arié Dery, condamné pour fraude fiscale, à la suite de l’intervention de la Cour suprême.

Réservistes mécontents

D’autres mesures provoquent le mécontentement des manifestants, comme celle modifiant le processus de nomination des juges, déjà adoptée par les députés en première lecture.

« Nous n’avons pas de Constitution et alors que la Cour suprême est la seule à protéger nos droits, ce gouvernement tente de la détruire », déclare à l’AFP une manifestante, Shanna Orlik.

Les critiques du premier ministre, en procès pour corruption, l’accusent de vouloir utiliser cette réforme pour atténuer un éventuel jugement prononcé à son encontre.

Au moins 1100 réservistes de l’armée de l’air israélienne ont menacé samedi de suspendre leur service volontaire si la Knesset adopte le projet de loi.

Jeudi soir, M. Nétanyahou a affirmé rester « ouvert » à des négociations avec l’opposition, alors que le projet suscite aussi des critiques à l’étranger, notamment aux États-Unis, proches alliés d’Israël.

Des manifestations sont prévues à Tel-Aviv et Jérusalem dimanche soir en faveur et contre la réforme.