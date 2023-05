(Nilin) L’armée israélienne a détruit mardi en Cisjordanie occupée le domicile d’un Palestinien auteur d’un attentat ayant fait un mort à Tel-Aviv en mars, a constaté un photographe de l’AFP.

Agence France-Presse

« Des forces de l’armée et des gardes-frontières ont détruit cette nuit dans le village de Nilin le domicile du terroriste Motaz Khawaja, qui avait commis le 9 mars 2023 un attentat à l’arme à feu rue Dizengoff à Tel-Aviv » à l’issue duquel un Israélien avait été tué, et deux autres blessés, écrit l’armée dans un communiqué.

Originaire de Nilin, localité palestinienne près de la ligne de démarcation entre Israël et la Cisjordanie et à une vingtaine de kilomètres seulement du centre de Tel-Aviv, Khawaja, âgé de 23 ans et membre des Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, avait été abattu par un policier au terme d’une course poursuite après l’attentat.

Interrogé par l’AFP, le maire de Nilin, Youssef Khawaja, a indiqué que l’armée avait fait sortir les habitants de l’immeuble de trois étages où vivait la famille de l’auteur de l’attentat après minuit avant de démolir l’appartement du premier étage à l’aube.

L’armée a diffusé une vidéo montrant des soldats poser des explosifs dans l’appartement, de nuit, avant de les faire détoner.

Un photographe de l’AFP a ensuite constaté la destruction des murs intérieurs de l’appartement ainsi que des fenêtres transformées en ouvertures béantes. À l’intérieur de l’appartement et sur la façade de l’immeuble étaient suspendues des affiches sur fond vert à la gloire de Khawaja, célébré en « martyr ».

Des affrontements ont eu lieu pendant l’opération de l’armée israélienne à Nilin. L’armée affirme avoir dispersé des « émeutiers ». Selon le maire, trois personnes ont été blessées.

Les autorités israéliennes soutiennent que leur politique consistant à raser les maisons de Palestiniens auteurs d’attaques anti-israéliennes meurtrières, ou à rendre leurs logements inhabitables, a un effet dissuasif, une pratique régulièrement décriée par des organisations de défense des droits de l’Homme pour qui elle s’apparente à un châtiment collectif.

« Cet acte odieux ( la destruction de l’appartement, NDLR ) ne fera que renforcer notre amour de la patrie [ … ] de Jérusalem et de la religion ( musulmane ), et avec l’aide de Dieu, nos racines resteront plantées ici », a déclaré à l’AFP Salah Khawaja, le père de Motaz Khawaja.