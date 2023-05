Israël et Gaza échangent de nouveau des tirs malgré les efforts de médiation

(Gaza) Israël a éliminé un nouveau chef militaire du Djihad islamique vendredi, portant à 33 morts chez les Palestiniens et un chez les Israéliens le bilan des affrontements à coups de roquettes et de missiles entre l’armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza depuis mardi.