(Gaza) Des dizaines de roquettes ont été tirées de la bande de Gaza vers Israël mercredi, peu de temps après de nouvelles frappes israéliennes ayant fait un mort dans le territoire palestinien, portant à 16 le nombre de personnes y ayant péri depuis mardi.

Des sirènes d’alerte à la roquette ont retenti dans le secteur de Tel-Aviv, a constaté une journaliste de l’AFP. D’autres sirènes ont également retenti dans les villes israéliennes de Sdérot, Ashdod et Ashkelon, selon l’armée israélienne.

Selon les services de secours israéliens, il n’y a pas eu de blessés.

D’après un haut responsable sécuritaire israélien, plus de 60 roquettes ont été tirées en 45 minutes depuis la bande de Gaza, où des journalistes ont fait état de dizaines de projectiles tirés vers le sol israélien.

Peu de temps auparavant, le ministère de la Santé palestinien à Gaza avait annoncé la mort d’une personne dans de nouvelles frappes israéliennes. Une autre a été grièvement blessée.

L’armée a indiqué avoir frappé des infrastructures de lancement de roquettes et d’obus de mortier appartenant au Djihad islamique, après avoir visé des membres du mouvement palestinien à Khan Younès (sud).

Quinze personnes, dont quatre enfants, avaient été tués mardi par des raids israéliens sur la bande de Gaza, d’après le ministère de la Santé à Gaza.

Le Djihad islamique, qualifié de « terroriste » par Israël, l’Union européenne et les États-Unis, a annoncé que plusieurs de ses combattants avaient été tués dans les frappes de mardi, l’armée israélienne les présentant comme des cerveaux du mouvement.

Contrôlée depuis 2007 par le Hamas, la bande de Gaza, territoire exigu miné par la pauvreté et le chômage où sont entassés 2,3 millions de Palestiniens sous blocus israélien depuis 16 ans, a été le théâtre de plusieurs guerres avec Israël depuis 2008.

« Peur »

« Tout le monde est anxieux et peu de gens sont dans la rue. J’ai l’impression qu’une guerre va éclater, il y a de la tension et de la peur, que ce soit ici ou là-bas (en Israël) », a dit à l’AFP Monther Abdallah, un habitant de Gaza de 50 ans.

Le Djihad islamique, très présent à Gaza, mais aussi dans le nord de la Cisjordanie occupée, bastion de factions armées palestiniennes, avait promis mercredi matin à l’« ennemi » israélien une « réponse de même ampleur que les crimes contre notre peuple et nos combattants ».

En Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, deux membres du groupe palestinien ont été tués mercredi matin lors d’une incursion israélienne à Qabatiyah, localité proche de Jénine (nord). Ils étaient membres de la branche armée du Djihad islamique, a annoncé l’organisation.

L’armée israélienne a pour sa part affirmé que des assaillants à bord d’une voiture avaient ouvert le feu sur des soldats à Qabatiyah, lors d’une opération pour arrêter un « suspect recherché », précisant que « les soldats ont riposté en tirant sur les deux assaillants et les ont tués ».

« Scénario d’escalade »

Autour de Gaza, les habitants des localités israéliennes limitrophes ont pris refuge dans des abris et les écoles sont fermées dans un rayon de 40 kilomètres du territoire palestinien, selon la radio publique israélienne.

Israël se prépare « à tout scénario d’escalade, sur plus d’un front », a affirmé mardi le premier ministre Benyamin Nétanyahou.

Ces évènements interviennent après des échanges de tirs entre Gaza et Israël la semaine dernière, déclenchés par la mort dans une prison israélienne d’un responsable du Djihad islamique en grève de la faim. Une trêve avait été annoncée, mais Israël n’avait pas commenté.

En août 2022, trois jours d’affrontements entre Israël et le Djihad islamique avaient causé la mort de 49 Palestiniens, dont 12 du Djihad islamique selon le mouvement, et au moins 19 enfants d’après l’ONU. Environ 200 roquettes avaient été tirées par le Djihad islamique de Gaza vers Israël, faisant trois blessés.

Les nouvelles violences interviennent également deux ans jour pour jour après le début d’une guerre de 11 jours entre Israël et des groupes armés palestiniens à Gaza.

Depuis début 2023, au moins 126 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l’AFP à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.