Depuis le début de l’année, il a coûté la vie à au moins 99 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

PHOTO NASSER NASSER, ASSOCIATED PRESS

(Ramallah) Un Palestinien a été tué jeudi par des tirs de soldats israéliens en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé, l’armée israélienne affirmant que l’homme avait tenté de mener une attaque.

Agence France-Presse

« Ahmed Yacoub Taha, 39 ans, a été tué par des balles de l’occupation (israélienne) près de Salfit », indique le ministère dans un communiqué.

La ville de Salfit est située dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

L’armée israélienne a fait état « d’une tentative d’attaque à la voiture bélier près du carrefour Gitai Avissar », dans le secteur de Salfit.

« Un terroriste a tenté d’écraser des civils et des membres des forces de sécurité au carrefour puis est sorti de son véhicule avec un couteau à la main et a tenté de poignarder un officier de police », a affirmé l’armée dans un communiqué, ajoutant que « des soldats ont ouvert le feu en sa direction et l’ont neutralisé ».

Personne n’a été blessé côté israélien, a-t-elle précisé.

Le conflit israélo-palestinien connaît une vague de violences accrues depuis janvier.

Depuis le début de l’année, il a coûté la vie à au moins 99 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces chiffres incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils, dont des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.