(Naplouse) Des tirs israéliens ont blessé mardi sept Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère de la Santé palestinien, l’armée israélienne affirmant de son côté être en opération dans la zone.

Agence France-Presse

Six personnes blessées légèrement par balles réelles ont été admises à l’hôpital gouvernemental de Jénine et un septième blessé dans un hôpital voisin, après un raid militaire israélien, selon le ministère.

L’armée israélienne a indiqué dans un court communiqué vers 14 h 50 (7 h 50, heure de l’Est) qu’elle menait une opération dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, sans plus de détails.

La Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967.

Situés en zone autonome palestinienne, Jénine et son camp de réfugiés sont un bastion de groupes armés palestiniens. La zone est régulièrement visée par des raids militaires israéliens généralement présentés comme des « opérations antiterroristes » par Israël, qui accuse l’Autorité palestinienne de ne rien faire pour mettre au pas ces organisations.

Depuis le début de l’année, 25 Palestiniens ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien à Jénine, où les raids israéliens donnent habituellement lieu à des affrontements avec de jeunes lanceurs de pierres ou des membres de groupes armés.

Les violences liées au conflit connaissent un net regain depuis l’entrée en fonctions en fin décembre d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël, dirigé par le premier ministre Benyamin Nétanyahou.

Depuis le début de l’année, ces violences ont coûté la vie à au moins 96 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils, dont des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.